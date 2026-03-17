נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף הערב (שלישי) פעם נוספת את חברות ברית נאט"ו - ואת המדינות הנוספות שסירבו להיענות בחיוב לבקשתו לסייע בהגנה על מצר הורמוז. "איננו צריכים את עזרתן של מדינות נאט"ו או מדינות אחרות בהגנה על הורמוז - איננו זקוקים לעזרה של אף אחד", כתב בחשבונו ברשת Truth Social.

"רוב 'בנות בריתנו' בנאט"ו הודיעו כי אינן רוצות להתערב במבצע הצבאי שלנו נגד משטר הטרור של איראן במזרח התיכון - למרות העובדה שכמעט כל מדינה הצדיקה את עצם קיום הפעולה, והדגישה שאי אפשר לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני", כתב.

"עם זאת, איני מופתע מהתגובה הזו", הוסיף, "משום שתמיד ראיתי בנאט"ו, כביש חד-סטרי - נגן על המדינות הללו, אך הם לא יעשו דבר למעננו, במיוחד לא בעת צרה. למרבה המזל, השמדנו את צבא איראן - חיל הים שלהם איננו, חיל האוויר שלהם איננו, מערכת הנ"מ והמכ"ם שלהם איננו, ואולי, חשוב מכל, מנהיגיהם, כמעט בכל רמה, אינם". עוד כתב: "איראן לעולם לא תאיים עלינו, על בנות בריתנו במזרח התיכון או על העולם שוב".

בהמשך, טראמפ התייחס לחיסולו של עלי לאריג'אני על ידי ישראל, ואמר: "אחד הבכירים באיראן, הבכיר ביותר מביניהם, חוסל אתמול - הוא היה אחראי על הרג המפגינים, יותר מ-32 אלף בני אדם".