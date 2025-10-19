מובילת המאבק נגד ג'פרי אפשטיין: "ראש ממשלה מוכר אנס אותי"

וירג'יניה ג'ופרה, אחת מהקורבנות הבולטות ביותר של הפדופיל ג'פרי אפשטיין וממובילות המאבק נגדו, שמה קץ לחייה בביתה באוסטרליה בגיל 41 בחודש אפריל האחרון. כלי תקשורת אמריקניים פרסמו היום (ראשון) תיאורים מספר הזיכרונות שכתבה ושפורסם לאחר מותה - "Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" - כי "ראש ממשלה מוכר" היכה ואנס אותה באכזריות.

לטענתה כנערה, התקיפה הייתה כה "פראית", עד שדחפה אותה לברוח מרשת הסחר המיני של אפשטיין.

ג'ופרי התייחסה לתוקף רק כאל "ראש ממשלה", ואומרת שהיא חוששת שהוא "עלול לפגוע" בה אם תחשוף את שמו.

על פי הזיכרונות, ג'ופרה פגשה את "ראש הממשלה" באי הפרטי של אפשטיין, באיי הבתולה האמריקניים בשנת 2002, כשהייתה בת 18. היא קיבלה הוראה להתלוות אליו לבקתה, ושם הסיטואציה הפכה במהירות לאלימה. "הוא חנק אותי שוב ושוב עד שאיבדתי את ההכרה, ונהנה מלראות אותי מפחדת על חיי," כתבה ג'ופרה. "באופן מחריד, ראש הממשלה צחק כשפגע בי והתרגש עוד יותר כשביקשתי שיפסיק. יצאתי מהבקתה מדממת מהפה, מהנרתיק ומהת*ת", הוסיפה.

ג'ופרה טענה כי הפוליטיקאי "אנס אותי באכזריות יותר מכל אחד אחר קודם לכן", וכי היא התחננה בפני אפשטיין שלא ישלח אותה שוב אליו."כרעתי על ברכיי והתחננתי בפניו", ציינה.

"אני לא יודעת אם אפשטיין פחד מהאיש הזה או שהיה חייב לו טובה, אבל הוא לא הבטיח כלום, ואמר בקרירות על האכזריות של הפוליטיקאי כי 'זה קורה לפעמים'", כתבה.

נזכיר כי ג'ופרה טענה שכשהייתה בת 17 סחר בה אפשטיין והעביר אותה לידי הנסיך הבריטי אנדרו.

לאחר שחשפה את טענותיה על התעללות הפכה לפעילה מרכזית בתנועת Me Too, הפועלת נגד הטרדות והתעללות מינית. היא סיפרה כי עברה התעללות על ידי אפשטיין, ובת זוגו ג'סלין מקסוואל, במשך שנים. אפשטיין הואשם והתאבד בכלא בשנת 2019, מקסוואל נידונה ל-20 שנות מאסר על חלקה בפרשותיו.

הנסיך אנדרו הכחיש את הטענות לגביו. הוא הגיע להסכם מחוץ לבית המשפט עם ג'ופרה, במסגרתו הביע חרטה על קשריו עם אפשטיין, אך לא הודעה באשמה או התנצל.

משפחתה כתבה כי "היא איבדה את חייה לאחר שהייתה קורבן להתעללות מינית ולסחר בבני אדם במשך כל חייה, מחיר ההתעללות היה בלתי נסבל".