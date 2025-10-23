טראמפ: "אם בישראל יחילו ריבונות על יו"ש - היא תאבד את כל התמיכה של ארה"ב"

בריאיון שפורסם היום (חמישי) במגזין TIME האמריקני, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר בצורה חד משמעית כי ישראל תאבד את כל התמיכה האמריקנית במידה ותוחל ריבונות ישראלית על יהודה ושומרון. עוד הוסיף כי הוא נתן את מילתו למדינות ערב שזה לא יקרה.

כמו כן, טראמפ הזהיר כי סיפוח יהודה ושומרון כאמור ייתקל בהתנגדות עזה מצד ארצות הברית. "זה לא יקרה כי נתתי את מילתי למדינות ערב", אמר בריאיון, והוסיף כי "ישראל תאבד את כל תמיכתה מארצות הברית אם זה יקרה", כאמור. על המלחמה הארוכה בעזה הוסיף טראמפ: "נתניהו היה יכול להימשך עוד שנים, אבל עצרתי אותו".

"ביבי, אתה לא יכול להילחם בעולם", אמרתי לו, "אתה יכול להילחם בקרבות אישיים, אבל העולם נגדך". נתניהו הגיב, אבל טראמפ לא הסכים. הוא פתח במונולוג רווי קללות שסיכם את כל מה שעשה למען ישראל כנשיא: העברת שגרירות ארה"ב לירושלים, הכרה בריבונותה על רמת הגולן, תיווך הסכמי אברהם שנורמלו את היחסים בין ישראל לכמה מדינות ערביות, ואפילו הצטרפות לתקיפות ישראל על איראן ביוני.

כמו כן, טראמפ הביע רצון להרחיב את הסכמי אברהם באופן דרמטי ביותר באמצעות נורמליזציה בין ישראל לסעודיה. הסעודים, לדבריו, הציבו שני תנאים על השולחן: סיום המלחמה וסלילת דרך בטוחה לקראת ריבונות פלסטינית, גם אם לא בהכרח מדינה. טראמפ הביע אמונה ששניהם בהישג יד ואמר כי "אני חושב שסעודיה תוביל את הדרך". "אין לנו יותר איום איראני. אין לנו יותר איומים. יש לנו שלום במזרח התיכון", הוסיף.

במהלך הריאיון סיפר טרמאפ כי בישראל רצו את החזרת החטופים יותר מכל דבר אחר, ואמר כי "ישראל הייתה כל כך נחושה בהחזרת החטופים, שהייתי ממש מופתע". "היית חושב שהם היו מקריבים את החטופים כדי להמשיך הלאה, נכון? עם ישראל רצה את החטופים יותר מכל דבר אחר. ואנחנו השגנו את חזרתם", הוסיף.