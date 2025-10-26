חשש בקהילה החרדית בברוקלין: זוהרן ממאדני בדרך לניצחון

העולם כולו עוקב בדריכות אחר הבחירות בניו יורק בהן צפוי ככל הנראה לנצח המועמד הדמוקרטי - הסוציאליסט המוסלמי-שיעי זוהרן ממאדני - לא אוהד ישראל או יהודים. גם בקהילה החרדית בעיר חוששים מניצחונו הצפוי - אבל לא בדיוק מהסיבות שאתם חושבים. כתב i24NEWS לענייני חרדים ארי קלמן הציג היום (ראשון) ב"המהדורה המרכזית" קולות מעניינים מברוקלין.

כזכור, ב"וושינגטון פוסט" דיווחו אמש כי יותר מ-1,000 רבנים, חזנים ותלמידי ישיבות אמריקנים חתמו על עצומה נגד "התגברות האנטי-ציונות והנורמליזציה הפוליטית" במערכת הבחירות, כששמו של ממדאני הוא היחיד שהוזכר בו.

