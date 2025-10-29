אירוע מזעזע בארה"ב: רצח את ילדיו - ושם גופותיהם בבגאז'

רצח ודיווח: וולינגטון דיקנס השלישי, גבר בן 38 מצפון קרוליינה הואשם אתמול (שלישי) ברצח לאחר שהרשויות מסרו כי התקשר למוקד החירום 911 ודיווח כי הרג את ילדיו - כך לפי דיווח של רשת NBC.

חוקרים שהגיעו לביתו גילו ארבע גופות - שלוש מהן של ילדיו הביולוגיים, בני שש, תשע ו-10, והרביעית של בנו החורג בן ה-18, כך מסרה המשטרה המחוזית.

בנוסף, נמסר כי השרידים היו בתא מטען של מכונית במוסך בביתו של דיקנס. לפי השוטרים, "הגופות הוחזקו שם זמן רב", ואכן, הרשויות האמריקניות מעריכות כי הרצח בוצע בראשון למאי, לפני כמעט חצי שנה. בנו בן השלוש של דיקנס נמצא בביתו ללא פגע.

אשתו של דיקנס, סטפני, נפטרה באפריל 2024 - מוות שהגיע כשנה לאחר שאביו נהרג בתאונת דרכים. קרוב משפחה שלו סיפר לתקשורת האמריקנית כי דיקנס היה חייל בצבא האמריקני ושירת במלחמת ארצות הברית-עיראק. לדבריו, הם לא התראו מזה כשנה, אך היה רושם שמצבו טוב.

מספר שכנים אמרו שהם בקושי ראו את המשפחה, בייחוד לאחר מותה של האישה. אחת השכנות אמרה שזו שכונה מגובשת חברתית, ואם הוא רק היה פונה לבקשת עזרה, המצב היה יכול להיות טוב יותר. "שמתי לב שהילדים כבר לא שיחקו בחוץ מזה זמן מה, אך לא 'חיברתי בין הנקודות'. התעוררתי לידיעה הזאת הבוקר - זה נורא", אמרה אחת השכנות.