הצביע על הכיפה והטיח אותו לקרקע: ישראלי הותקף בניו יורק

תקיפה אנטישמית בניו יורק: איש החינוך רמי גליקשטיין, בן 58, הותקף ביום שני האחרון, תוך שהלך עם משפחתו למסעדה ליד הטיימס סקוור. לפתע זר ניגש אליו, התעמת איתו, הצביע על הכיפה שלו ודרש, "תגיד לי מהי דתך". גליקשטיין ניסה להתרחק אך התוקף הצליח להתקרב אליו מספיק כדי למשוך את הכיפה שלו, לזרוק אותה על הקרקע, לירוק עליה ולהכות את גליקשטיין בפניו.

הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק אופיר אקוניס הגיב על המקרה: "תקיפה אנטישמית חמורה - תוצאה של הסתה יומיומית ועלילות דם מודרניות".

גליקשטיין ביקר בארצות הברית עם משפחתו והלך לכיוון "מיסטר ברודווי" - מסעדה כשרה ידועה הממוקמת במידטאון מנהטן, ליד טיימס סקוור כאמור, כשלפתע הותקף.

https://x.com/i/web/status/1983394694194229613 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

צוות רפואי בבית חולים סמוך טיפל בפציעותיו, והמשטרה חוקרת את התקיפה כפשע שנאה המונע על ידי אנטישמיות.

לאחר המקרה, אקוניס שוחח עם גליקשטיין ועם רעייתו ריבי, ואיחל לו רפואה שלמה. בשיחה אמר לזוג שהקונסוליה הישראלית בניו יורק עומדת לרשותם לכל עניין.

אקוניס כאמור אמר כי "התקיפה היא תוצאה ישירה של ההסתה היומיומית בכל העולם, וגם בארצות הברית, נגד יהודים ונגד ישראל. שקרים, אלימות מילולית, קריאות לבצע עוד טבח שבעה באוקטובר ועלילות דם שמופצות ללא שום הגבלה, כמו עלילת הדם השקרית בעזה משפיעות על רבים, שחלקם לא מהססים לתקוף פיזית".

עוד הוסיף אקוניס קריאה למנהיגים במדינה ואמר כי "על כל מנהיגי הציבור בארצות הברית, ברמה הארצית והמקומית, לגנות מיד ובכל תוקף את התקיפה הזאת ואת הקריאות לאלימות דוגמת 'אינתיפדה גלובלית'".