הבחירות לראשות עיריית ניו יורק: נסגרו הקלפיות - החלה ספירת הקולות. הקלפיות בעיר נפתחו אתמול (שלישי) בשעה 13:00, שעון ישראל. המועמד המוביל בסקרים הוא זוהרן ממדאני הדמוקרטי. מי שמתמודדים מולו הם המושל לשעבר אנדרו קואומו – שהתמודד כעצמאי לאחר שהפסיד בבחירות המקדימות הדמוקרטיות ביוני, והרפובליקני קרטיס סליבה.

אחרי ספירת 80% מהקולות, ממדאני עם 50.6%, המושל לשעבר אנדרו קואמו עם 41.2%. על פי רוב התחזיות בערוצי התקשורת, ואחרי ספירת מרבית הקולות - זוהראן ממדאני הוא ראש העיר הבא של ניו יורק. 69% מהקולות נספרו, ממדאני מוביל עם 50%. קואומו עם 41.4%. על פי התחזיות ברשתות השונות - ממדאני ניצח בבחירות. בניו ג׳רזי - למרות הודעות השכנוע של הנשיא טראמפ לבחור במועמד הרפובליקני ג׳ק צ׳יטארלי, לתפקיד המושל נבחרה מייקי שריל, המועמדת הדמוקרטית. בווירג׳יניה נבחרה המועמדת הדמוקרטית אביגייל ספאנברגר, ותחליף את המושל הרפובליקני גלן יאנגקין. הקלפיןת בעיר ניו יורק נסגרו עם אחוז הצבעה גבוה במיוחד.