החברים של ממדאני: הנבחרת הקיצונית של המפלגה הדמוקרטית לקונגרס

ניו יורק היא כבר לא רק הלב היהודי של אמריקה - היא זירת קרב פוליטית גועשת. בפריימריז האחרונים של המפלגה הדמוקרטית נרשמה רעידת אדמה: מה שהחל כקולות שוליים הפך למיינסטרים סוחף. המועמדים החדשים גילו שביקורת חריפה על ישראל היא כבר לא מכשול, אלא כרטיס הכניסה המהיר ביותר לבית הנבחרים.

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הכוכב של הערב, זוהראן ממדאני, כבר לא לבד. המועמדות קלייר ולדז ודאריאליסה אבילה-שובלייה קטפו ניצחונות מרשימים כשהן חמושות ברטוריקה של "רצח עם" ו"אפרטהייד". אפילו בראד לנדר היהודי הביס את תומך ישראל המובהק דן גולדמן בפער עצום, תוך הבטחה להיאבק בקול רם למען חירות וזכויות פלסטיניות.

עבור השדולה הפרו-ישראלית AIPAC, מדובר בסיוט פוליטי מתמשך. בזמן שהרחובות בברוקלין רועדים מקריאות "פרי פלסטיין", תושבים יהודים ותיקים חשים שהקרקע בוערת. צלבי קרס מופיעים על גדרות בלב שכונות חרדיות, והקול הציוני המסורתי נדחק הצידה ומפנה מקום לדור חדש, רדיקלי ומתריס שמשנה את פני העיר.

המבט נשוא כעת לבחירות בנובמבר. עבור המנצחים, הקו האנטי-ישראלי אינו באג בשיטה אלא פיצ'ר מרכזי בזהות החדשה של המפלגה הדמוקרטית. אם המגמה תימשך, הרוח הזו לא רק תתעצם בקונגרס - היא צפויה להפוך לסטנדרט שיעצב מחדש את עתיד היחסים בין ירושלים לוושינגטון.