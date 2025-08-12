ימים לאחר שדרש את פיטוריו: טראמפ נפגש עם מנכ"ל אינטל

מומלצים -

ימים לאחר שדרש את התפטרותו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר כי אתמול (שני) נפגש עם מנכ"ל אינטל, ליפ-בו טאן. טראמפ שיבח את טאן ואמר שהייתה פגישה "מעניינת מאוד".

נשיא ארצות הברית נפגש עם נשיא אינטל, יחד עם שר המסחר הווארד לוטניק ושר האוצר סקוט בסנט. בשבוע שעבר קרא טראמפ להתפטרותו המיידית של טאן, וכינה אותו "בעל קונפליקט" בנוגע לקשריו עם חברות סיניות, מה שהכניס אי ודאות למאמצי השינוי ארוכי השנים של יצרנית השבבים. לצד זאת, מניות יצרנית השבבים עלו ב-3% במסחר המורחב, וכאמור טראמפ תיאר פגישה מוצלחת בין השניים.

זאת כאשר רק לפני ארבעה ימים קריאתו של טראמפ להתפטרות הביאה לצניחה במניית החברה. לפי דיווח של רויטס מאפריל האחרון, נשיא אינטל השקיע במאות חברות סיניות, שחלקן קשורות לצבא הסיני. אומנם זה חוקי שאזרח ארצות הברית יחזיק בחברות סיניות, אלא אם כן הן נוספו לרשימת החברות הצבאיות-תעשייתיות הסיניות של משרד האוצר האמריקאי, האוסרת במפורש על השקעות כאלה, אבל כאמור הנשיא לא אהב זאת.

אינטל מסרה כי טאן נפגש עם טראמפ לדיון על מחויבותה של החברה לחיזוק המנהיגות הטכנולוגית והייצורית של ארצות הברית. עוד ציינה החברה שהיא תעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם הממשל כדי "לשקם את החברה האמריקנית הגדולה".

נזכיר, שטאן העביר עוד קודם לכן מסמך לטראמפ בו הדגיש כי הוא מתגורר בארצות הברית מזה למעלה מ-40 שנים. "אני אוהב את המדינה הזו ואני אסיר תודה עמוקות על ההזדמנויות שהיא נתנה לי", כתב. עוג הוסיף שלאורך השנים, פעל "תמיד במסגרת הסטנדרטים המשפטיים והאתיים הגבוהים ביותר" וציין שהמוניטין שלו "מבוסס על אמון - לעשות את מה שאני אומר שאעשה, ולעשות זאת בדרך הנכונה. כך אני גם מוביל את אינטל היום".

באשר להשקעותיו בחברות סיניות טען: "מרבית המידע שמסתובב כעת בנושא - שגוי", אמר, "אינטל פועלת מול הממשל כדי לוודא שלכל הגורמים יש גישה לתמונה המלאה, ואני שותף למחויבות הנשיא לחיזוק הביטחון הלאומי והכלכלה האמריקנית. הדירקטוריון מעניק לי גיבוי מלא - ואנחנו מתקדמים לעבר ייצור המוני של שבבים בטכנולוגיה המתקדמת ביותר בארצות הברית עוד שנה", סיכם, "המהלך יהווה אבן דרך משמעותית ויוכיח את תרומתנו לאוקסיסטם הטכנולוגי בארצות הברית".