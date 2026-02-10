דו"ח חקירה חדש קובע: "קורט קוביין לא התאבד - הוא נרצח"

קורט קוביין, הסולן האגדי של להקת נירוונה ואחת הדמויות המשפיעות ביותר במוזיקת הרוק של שנות ה-90, נמצא מת בביתו שבסיאטל באפריל 1994. בדו"ח המשטרתי נקבע כי סיבת המוות של קוביין היא התאבדות, לאור מכתב ההתאבדות שנמצא ליד גופתו, שהייתה ירויה.

הדיילי מייל הבריטי פרסם היום (שלישי) ידיעה לפיה מותו של קורט קוביין "היה רצח", לאור גילוי ממצאים פורנזיים פרטיים חדשים המטילים ספק בפסיקת ההתאבדות.

צוות לא רשמי של מדענים משפטיים מהמגזר הפרטי בחן מחדש את חומרי הנתיחה שלאחר המוות של קוביין ואת חומרי זירת הפשע, והביא מומחה שעבד בעבר על מקרים של מנת יתר ואחריהם טראומה מירי.

מישל ווילקינס, חוקרת עצמאית שעבדה עם הצוות, אמרה לדיילי מייל כי לאחר שלושה ימים בלבד של בחינת הראיות בעיניים חדשות, הצוות הכריז: "זה רצח. אנחנו חייבים לעשות משהו בנידון".

המסקנה הגיעה לאחר סקירה מקיפה של ממצאי הנתיחה, שחשפה סימנים שאינם תואמים מוות מיידי מירי. המאמר שהוציא הצוות הציג עשר נקודות ראיות המצביעות על כך שקוביין התעמת עם תוקף אחד או יותר שאילצו מנת יתר של הרואין כדי לשתק אותו, לפני שאחד מהם ירה בו בראשו, הניח את האקדח בזרועותיו והשאיר אחריו מכתב התאבדות מזויף.

"יש דברים בנתיחה שלאחר המוות שאומרים, ובכן, רגע, האדם הזה לא מת מהר מאוד מפיצוץ ירי", אמרה החוקרת העצמאית וילקינס, והצביעה על נזק לאיברים הקשור למחסור בחמצן. "הנמק של המוח והכבד קורה במנת יתר. זה לא קורה במוות מירי ציד. בעיניי, זה נראה כאילו מישהו ביים סרט ורצה שתהיו בטוחים לחלוטין שזו הייתה התאבדות".

הדו"ח הפורנזי החדש ציין כי שרווליו של קוביין היו מקופלים לאחור וערכת ההרואין נמצאה כמה מטרים משם, כשהיא מכילה מזרקים סגורים, מקלוני צמר גפן וחתיכות הרואין שחור בגודל שווה בערך.

"אנחנו אמורים להאמין שהוא סגר את המחטים והחזיר את הכל מסודר לאחר שהזריק שלוש פעמים, כי זה מה שאדם עושה בזמן שהוא גוסס", אמרה ווילקינס. "התאבדויות הן לרוב מבולגנות, וזו הייתה סצנה נקייה מאוד".

ידו השמאלית של קוביין הייתה כרוכה בחוזקה סביב קצה לוע קנה הרובה, אך תרמיל הרובה נמצא על גבי ערימת בגדים בניגוד לכיוון הפליטה הצפוי. "אז הוא גוסס ממנת יתר. כלומר, הוא בתרדמת, והוא מחזיק את זה למעלה כדי שיוכל להגיע להדק ולהכניס את זה לפיו. זה מטורף", אמרה ווילקינס.

הצוות שיכפל את הנשק ומצא, "אם היד שלך על הקנה הקדמי, היכן שדווח שידו של קורט נמצאת בדו"ח החקירה של משטרת סיאטל, הרובה לא פולט תרמיל כלל. אז לא רק שיש תרמיל במקום שלא אמור להיות, אפילו לא אמור להיות תרמיל של רובה ציד", אמרה ווילקינס.

היא גם הדגישה שידו השמאלית של קוביין הייתה נקייה בצורה יוצאת דופן. "אם אי פעם תסתכלו על תמונות של התאבדויות עם רובה ציד, הן אכזריות. אין יקום שבו היד הזו לא מכוסה בדם. היד שלו כל כך נקייה".