דיווח: מענקי הענק שממשל טראמפ שוקל להציע לתושבי גרינלנד

בסוכנות הידיעות רויטרס דווח היום (שישי) כי בממשל האמריקני שוקלים להציע תשלומים חד פעמיים לתושבי גרינלנד - טריטוריה אוטונומית השייכת לדנמרק - כחלק מניסיון לשכנע אותם להתנתק מדנמרק ולהצטרף לארצות הברית.

הדברים נדונו במסגרת שיחות פנימיות בבית הלבן, לפי ארבעה מקורות הבקיאים בנושא, אם כי פרטים מדויקים לגבי גובה התשלומים, האופן שבו הם יחולקו או מה צפוי מהתושבים בתמורה עדיין אינם ברורים לחלוטין.

על פי הדיווח העדכני ברויטרס, גורמים אמריקנים, כולל עוזרים בבית הלבן, דנו בסכומים הנעים בין 10,000 ל-100,000 דולר לאדם, ציינו שני מקורות, שביקשו להישאר בעילום שם כדי לדון בדיונים פנימיים.

עוד דווח כי הרעיון הוא חלק מתוכנית רחבה יותר לשלב את גרינלנד עם האינטרסים האמריקנים - כולל בין היתר גם אפשרויות של שימוש צבאי או יצירת הסכם שיתוף פעולה ייחודי.

כך או כך, בדנמרק וגרינלנד הגיבו בחריפות ליוזמה, והדגישו כי "גרינלנד אינה למכירה וכי ההחלטה לגבי עתידה צריכה להיעשות רק על‑ידי גרינלנד ודנמרק".

יצוין כי סקרים שנעשו הראו כי רוב התושבים בגרינלנד תומכים בעצמאות מדנמרק, אך אינם מעוניינים להצטרף לארצות הברית.