התקדמות בפרשת אפשטיין: רישומי חבר המושבעים ייחשפו

שופט פדרלי בניו יורק נענה ביום רביעי לבקשת משרד המשפטים לחשוף את רישומי חבר המושבעים בתיק של ג'פרי אפשטיין. בצו שנוסח, השופט הממונה על התיק ציטט את החוק שאושר בחודש שעבר המחייב את משרד המשפטים לשחרר את כל הרישומים הקשורים לאפשטיין.

הצעד מגיע יום אחד בלבד לאחר ששופט נפרד הורה על פרסום רישומי אחד מאנשי חבר המושבעים הקשורים לגיזליין מקסוול, שהורשעה גם היא בסחר מיני בילדים ושמה נקשר בזה של אפשטיין.

בחודש שעבר משרד המשפטים האמריקני אישר רשמית לשחרר לציבור את כל מסמכי אפשטיין ברוב כמעט מוחץ בקונגרס, כאשר רק חבר קונגרס אחד התנגד למהלך.

אחרי שהחוק אושר פה אחד בסנאט, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אשר שמו נקשר גם כן בפרשת אפשטיין, תמך גם הוא במהלך וחתם על הצו הנשיאותי שמורה על שחרור המסמכים. את תמיכתו בשחרור המסמכים נימק כשאמר כי אפשטיין היה קרוב לחברים רבים במפלגה הדמוקרטית, וכי שחרור המסמכים יחשוף את מעורבותם בפרשה.