מזכיר המלחמה האמריקני פיט הגסת' קיים היום (חמישי) מסיבת עיתונאים, במהלכה התייחס להתפתחויות האחרונות מול איראן. לצד העדכונים, הוא שיגר איום נוסף לעבר המשטר בטהרן - והצהיר כי הם מוכנים לתקוף בלחיצת כפתור את מתקני האנרגיה במדינה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

"המצור על מצרי הורמוז ממשיך ואנחנו ערוכים להמשיך ולהילחם במידה והמשטר האיראני יבחר בבחירה הלא טובה - לא להגיע לעסקה", אמר, "אין להם יכולת להחליף את המשגרים שלהם ואין להם יכולת הגנה. יש לנו יותר כוח מאי פעם ומודיעין טוב יותר מאי פעם".

הוא פנה למנהיגים האיראנים: "אנחנו צופים בכם ויודעים אילו אמצעים אתם מזיזים - אמל"ח הרוס שאין לכם אפשרות לחדש. לעומת זאת - אנחנו, ארצות הברית, בעלי יכולת לחדש את האמל"ח שלנו".

i24NEWS

בהמשך דבריו, הגסת' שיגר איום מפורש לעבר טהרן: "אנחנו מוכנים לתקוף את מתקני האנרגיה בלחיצת כפתור - אך מעדיפים שלא לעשות זאת. אם איראן תבחר ברע - הם יחוו מצור וגם פגיעות במתקני האנרגיה שלהם. מנהיגיה יכולים לבחור עתיד משגשג, גשר מזהב - ואנחנו מקווים שיעשו זאת למען העם האיראני".

"אתם יכולים להגיד שאתם שולטים במצרי הורמוז - אבל אין לכם חיל ים. לאיים לשגר רחפנים על ספינות מסחר - זה לא שליטה. זה פיראטיות", המשיך, "יש לנו נכסים אמיתיים - אנחנו עושים את המצור עם פחות מ-10% מחיל הים שלנו, בעוד שלהם - אין חיל ים בכלל".

הגסת' סיכם: "לאיראן לא יהיה אף פעם נשק גרעיני, אנחנו מעדיפים לעשות זאת בעסקה - או בדרך הקשה. מפצירים במשטר החדש לבחור בחוכמה - העסקה בהישג ידכם. בינתיים - מחלקת המלחמה מוכנה ונעולה".

הגנרל האמריקני דן קיין, המכהן כיושב ראש המטות המשולבים, אמר: "מוכנים להמשיך בלחימה בהתרעה של רגע. המצור תקף לכל הספינות, ללא קשר למוצאן, אשר נעות לכיוון או מנמלים איראניים אכיפה תקרה במים הטריטוריאלים שלהם וגם במים בינלאומיים. הכוחות המשולבים ירדפו כל כלי שיט עם דגל איראני או כל כלי שיט שיספק להם אספקה".

הוא הזהיר את האיראנים: "אל תנסו לפרוץ את המצור, אם תנסו - נתקוף את הספינות הללו". בהמשך, הציג מפה של המצור בפועל, ותיעוד של ספינות איראניות שהסתובבו בעקבות המצור".

https://x.com/i/web/status/2044759128745140510 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

מפקד סנטקום בראד קופר שיבח את מדינות המפרץ על שיתוף הפעולה ההדוק. "אין בת ברית טובה מישראל - חילות האוויר הטובים בעולם, וביחד עמדנו בכל היעדים שלנו - שוב ושוב ושוב", הדגיש, "ביקשנו מהם להישאר מוכנים לאורך התקופה הזאת - זה בדיוק מה שהם עושים".