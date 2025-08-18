טראמפ: "נראה את החזרת החטופים רק כשחמאס יושמד"

מומלצים -

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (שני) ברשת החברתית שלו ״Truth״ פוסט התומך בפעולות ישראל כנגד חמאס: ״נראה את החזרתם של החטופים הנותרים רק כאשר יתעמתו מול חמאס וישמידו אותו. ככל שזה יקרה מוקדם יותר, כך גדלו סיכויי ההצלחה״. את דבריו סיכם: ״שחקו כדי לנצח, או אל תשחקו בכלל. תודה על תשומת הלב שלכם לעניין הזה, נשיא DJT״.

בפוסט ביקש הנשיא לזקוף לזכותו את ניהול המשא ומתן שהביא, לדבריו, לשחרורם של מאות חטופים לישראל ולאמריקה. כמו כן, ציין ״אני הייתי זה שסיים שש מלחמות, תוך שישה חודשים בלבד. אני הייתי זה שהרס את מתקני הגרעין של איראן״, האדיר את תקופת כהונתו.

בהמשך העלה פוסט נוסף בו התייחס לביקור מנהיגים אירופאים בארצות הברית לצורך הפסקת הלחימה בין רוסיה לאוקראינה. ״יום גדול בבית הלבן. מעולם לא היו לנו כל כך הרבה מנהיגים אירופים כאן בבת אחת. כבוד גדול לאמריקה. בואו נראה מה יהיו התוצאות״. המנהיגים שהגיעו: ראש ממשלת בריטניה קיר סטרמר, נשיא צרפת עמנואל מקרון, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני, נשיא פינלנד אלכסנדר סטוב, נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין ומזכ"ל נאט"ו מרק רוטה. בתוך כך, נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי נפגש עם שליח ארצות הברית קלוג בוושינגטון.

נזכיר כי, אתמול זלנסקי נפגש בבריסל עם נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין, שקיבלה אותו במשרדה הראשי. במקביל - טראמפ עצמו רמז על "התקדמות משמעותית" מול רוסיה וקרא לציבור "להישאר קשובים". יועצו הבכיר של הנשיא, וויטקוף, אמר בראיון ל-CNN כי טראמפ "רוצה הפסקת אש והסכם שלום מהיר שיבטיח הגנה על מדינות אירופה", והוסיף כי בפגישה סוכמו ערבויות ביטחוניות משמעותיות לאוקראינה. לדבריו, ארצות הברית צפויה לדון גם בסוגיית ויתורי שטחים מול קייב״.