במידה ולא יהיו שינויים של הרגע האחרון, הפסקת האש שארצות הברית סגרה עם איראן עשויה להסתיים בלילה שבין שלישי לרביעי. הנשיא דונלד טראמפ הודיע היום (ראשון) כי נציגים אמריקנים, בהם ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף, נמצאים כעת בדרכם לאיסלאמבאד, לצורך קיום סבב שיחות משא ומתן נוסף מול טהרן.

"איראן הפרה את הפסקת האש", כתב בפוסט שפרסם בחשבונו ברשת Truth Social, "אם לא תהיה עסקה - נפוצץ את כל המדינה, תחנות כוח וגשרים יהפכו למטרות לגיטימיות. הגיע הזמן שמכונת ההרג האיראנית תסתיים".

בתוך כך, גורמים אירופאיים הביעו חשש בשיחה עם סוכנות הידיעות "רויטרס" מכך שצוות אמריקני חסר ניסיון דוחף להסכם מסגרת מהיר עם איראן, במטרה לייצר כותרות. "הדבר עלול להוביל ליצירת בעיות עמוקות - במקום לפתור אותן", ציינו הדיפלומטים - בעלי ניסיון עם איראן, "וושינגטון עלולה להסכים להסכם שטחי - ולחוות קשיים רבים בשיחות ההמשך, שיהפכו מורכבות מבחינה טכנית".

דיפלומט אירופי בכיר, שעבד עבר על תיק הגרעין האיראני, הוסיף: "אנחנו דואגים מכך שלא יושג הסכם, והחשש הוא שיהיה הסכם ראשוני גרוע - שייצור אינספור בעיות בהמשך הדרך".