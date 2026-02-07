קלינטון קרא לדיון על מסמכי אפשטיין: "להפסיק עם המשחקים"

הנשיא לשעבר ביל קלינטון קרא אתמול (שישי) לשימוע ציבורי לאחר שהוא ורעייתו הילארי הודיעו כי יעידו כחלק מחקירת ועדת הפיקוח והרפורמה הממשלתית של בית הנבחרים האמריקני על עבריין המין המורשע ג'פרי אפשטיין.

קריאתו לשימוע ציבורי מגיעה יום לאחר שהילארי קלינטון עשתה את אותו הדבר. היא צפויה להעיד ב-26 בפברואר, ואחריה יעיד בעלה. שניהם קראו ליושב ראש ועדת הפיקוח ג'יימס קומר (רפובליקני מקנטאקי) להקליט גם את עדותם בווידאו.

בחשבונו ברשת החברתית X, הנשיא לשעבר קלינטון כתב: "לא אשב בחיבוק ידיים בזמן שהם משתמשים בי כאביזר במשפט סגור על ידי המפלגה הרפובליקנית המפוחדת. אם הם רוצים תשובות, בואו נעצור את המשחקים ונעשה זאת בדרך הנכונה: בשימוע ציבורי, שבו העם האמריקני יוכל לראות בעצמו על מה מדובר באמת".

כזכור, שמו של הנשיא לשעבר ביל קלינטון הוזכר מספר פעמים יחד עם שמות של בכירים נוספים במפלגה הדמוקרטית ביומני הטיסה לאי הפרטי של ג'פרי אפשטיין ובתיעודים מאירועים חברתיים שקיים. עם שחרור מסמכי תיקי אפשטיין על ידי משרד המשפטים האמריקני, צצו מספר תמונות של קלינטון באירועים חברתיים הקשורים לאפשטיין. אתמול פורסם כי גם ראש היה מעורב בשלישייה מינית עם עבריינית המין המורשעת גיליין מקסוול, שותפתו של אפשטיין.