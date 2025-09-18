טילי יירוט בשווי מאות מיליונים: כך מגנה ארה"ב על ישראל

מומלצים -

צבא ארצות הברית ירה טילי יירוט מתקדמים בשווי 500 מיליון דולר כדי להגן על ישראל מפני התקפות של איראן ואויבות אזוריות אחרות, כך עולה ממסמכים חדשים של הפנטגון שפורסמו היום (חמישי).

המסמכים שפורסמו מציעים תובנות חדשות לגבי היקף ההגנה של צבא ארה"ב על ישראל וגם לגבי הנשק בו השתמשו כוחות אמריקנים במהלך ההפצצה הנרחבת שלהם על מתקני הגרעין של איראן בחודש יוני.

מסמך אחד מבקש מימון של 498.265 מיליון דולר להחלפת מערכות יירוט הטילים הסופיות להגנה על אזורי גובה רב (THAAD) של הצבא האמריקני, ש"הושקעו בתמיכה בישראל". "זהו סעיף בעל עניין מיוחד של הקונגרס. זוהי דרישת חירום בתקציב", מסביר המסמך. מחוקקים אמריקאים צריכים לאשר כל שינוי מימון.

THAAD היא מערכת הגנה אווירית שיוצרה על ידי קבלן ההגנה האמריקאי לוקהיד מרטין, שמתוכננת ליירט טילים בליסטיים בטווחים קצרים ובינוניים במהלך השלבים הסופיים של התעופה.