מלניה לא לבד: האקסיות ומערכות היחסים של דונלד טראמפ

הוא בנה אימפריה של נדל"ן, הפך לכוכב ריאליטי ולבסוף לנשיא ארה"ב, אבל לאורך כל הדרך, חייו האישיים של דונלד טראמפ סיפקו לא פחות כותרות מהעסקים שלו. שלוש מערכות נישואים, בין 19 ל-26 האשמות על התנהגות מינית בלתי הולמת והרשעה ב-34 סעיפי אישום פליליים יוצרים פרופיל שאין לו אח ורע בהיסטוריה האמריקנית - כאשר פסקי דין אזרחיים בסך 88 מיליון דולר עדיין מעיבים על תדמיתו הציבורית.

איוואנה והקמת השושלת

דונלד טראמפ הצעיר היה דמות קבועה בסצנת הלילה של מנהטן בשנות ה-70, שם בנה את שמו במועדונים כמו סטודיו 54. בשנת 1976 הוא פגש את איוונה זלניצ’קובה, דוגמנית צ’כית שאפתנית, במסעדת "מקסוולס פלאם". השניים נישאו באפריל 1977 והפכו לצמד עוצמתי שבנה את אימפריית הנדל"ן המוכרת. איוונה לא הייתה רק רעיה, אלא שותפה עסקית שניהלה את מלון פלאזה ופיקחה על עיצוב הפרויקטים היוקרתיים ביותר של הקבוצה. לשניים נולדו שלושה ילדים: דונלד ג'וניור, איוונקה ואריק.

האימפריה המשפחתית החלה להיסדק בסוף שנות ה-80 כאשר טראמפ החל לנהל רומן סודי עם השחקנית מרלה מייפלס. הפיצוץ הגדול התרחש באתר סקי בקולורדו בדצמבר 1989, כאשר מייפלס התעמתה עם איוונה מול מצלמות הטבלואידים. הפרשה הובילה לגירושים מתוקשרים שהסתיימו ב-1992, במסגרתם קיבלה איוונה פיצויים בשווי מוערך של כ-14 מיליון דולר. איוונה נפטרה בקיץ 2022.

מרלה - מהרומן אל החופה

מרלה מייפלס הפכה לאשתו השנייה של טראמפ בדצמבר 1993, חודשים ספורים לאחר לידת ביתם טיפאני. למרות הפרופיל התקשורתי הגבוה, הנישואים לא האריכו ימים והשניים נפרדו ב-1997. הגירושין הושלמו ב-1999, כאשר מייפלס קיבלה פיצוי צנוע יחסית של שני מיליון דולר, זאת הודות להסכם קדם-נישואין נוקשה עליו הקפיד טראמפ. בתקופה זו שמו נקשר גם ליורשת הנורווגית סלינה מידלפארט והדוגמנית קארה יאנג, ואף נטען כי המציא רומן עם קרלה ברוני כדי להאדיר את שמו, טענה שברוני הכחישה בתוקף.

מלניה: הגברת הראשונה

מערכת היחסים הנוכחית של טראמפ החלה בספטמבר 1998, כשפגש את מלאניה קנאבס, דוגמנית מסלובניה, במהלך שבוע האופנה בניו יורק. השניים נישאו בינואר 2005 בטקס מפואר בפאלם ביץ' בהשתתפות צמרת הפוליטיקה והבידור האמריקנית. ב-2006 נולד בנם המשותף, בארון, אך דווקא שנה זו הפכה לנקודת התורפה המשפטית של טראמפ שנים מאוחר יותר.

לפי דיווחים שפורסמו בכלי תקשורת מובילים כמו ה"וול סטריט ג'ורנל", בשנת 2006 ניהל טראמפ מפגשים עם כוכבת הפורנו סטורמי דניאלס ודוגמנית "פלייבוי" קארן מקדוגל. הפרשות הללו התפוצצו ערב הבחירות ב-2016, כאשר נחשף כי עורך דינו דאז, מייקל כהן, שילם 130 אלף דולר לדניאלס כדי להשתיק את הסיפור. התשלום הזה הוביל בסופו של דבר להרשעתו הפלילית של טראמפ במאי 2024 בזיוף רשומות עסקיות, לאחר שחבר מושבעים קבע כי הכספים הוצגו במרמה כשכר טרחה משפטי.

במקביל למאבק הפלילי, ספג טראמפ מהלומה כלכלית ותדמיתית בבתי המשפט האזרחיים. חבר מושבעים מצא אותו אחראי לתקיפה מינית ולדיבה נגד העיתונאית אי. ג'ין קרול, שטענה כי תקף אותה בשנות ה-90. בסדרת פסקי דין נקבע כי עליו לשלם לה למעלה מ-88 מיליון דולר. בנוסף, לאורך השנים הצטברו עדויות של בין 19 ל-26 נשים שונות שהאשימו אותו בהתנהגות בלתי הולמת, החל מפריצה לחדרי הלבשה של מתמודדות יופי ועד למגע כפוי. טראמפ הכחיש את כל ההאשמות באופן גורף.

ההיסטוריה המורכבת הזו מלווה את טראמפ אל תוך החדר הסגלגל בכהונתו הנוכחית. למרות גזר דין של "שחרור ללא תנאים" שניתן עשרה ימים לפני השבעתו השנייה, הטענות של סטורמי דניאלס, אי. ג'ין קרול וההקלטות המפורסמות מ-2005 נותרו חלק בלתי נפרד מהמורשת הפוליטית שלו.