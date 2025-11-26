"כך תעשו בשביל הסכם": השיחה בין ויטקוף ליועצו של פוטין

השליח המיוחד של טראמפ, סטיב ויטקוף, שוחח עם יועצו הבכיר של פוטין, יורי אושקוב והציג לו טיפים איך לגרום לנשיא ארצות הברית להקשיב לעמדת רוסיה בכל הנוגע למלחמה עם אוקראינה. ב"בלומברג", פרסמו הבוקר (רביעי) תמליל מהשיחה, שנערכה כמה ימים אחרי הסכם הפסקת האש בעזה.

על פי הדיווח, ויטקוף אמר לאושקוב: "ההמלצה שלי, הייתי מתקשר ופשוט חוזר ואומר שאתה מברך את הנשיא על ההישג הזה, שאתה תמכת בו, שאתה תמכת בזה שהוא איש של שלום ושאתה פשוט מאוד שמח לראות שזה קרה". עוד אמר יועצו של טראמפ: "אמרתי לנשיא שהפדרציה הרוסית תמיד רצתה הסכם שלום. זו האמונה שלי. העניין הוא שיש לנו שתי אומות שמתקשות להגיע לפשרה, וכשנעשה זאת, תהיה לנו עסקת שלום. אני אפילו חושב שאולי נציג הצעת שלום של 20 נקודות, בדיוק כמו שעשינו בעזה".

אושקוב הסכים: "אני חושב שכל נקודה כזו המנהיגים שלנו יכולים לדון בה. אני מסכים איתך שהוא יברך, הוא יגיד שמר טראמפ הוא איש שלום אמיתי וכן הלאה... אני אדון בזה עם הבוס שלי ואז אחזור אליך. בסדר?".

ויטקוף ענה כי "אני רק רוצה שתאמר אולי את זה לנשיא פוטין... אולי הוא אומר לנשיא טראמפ: אתה יודע, סטיב ויורי דנו בתוכנית מאוד דומה של 20 נקודות לשלום, וזה יכול להיות משהו שלדעתנו עשוי להזיז את המחט קצת, אנחנו פתוחים לדברים כאלה".

עוד ציין: "אני יודע מה צריך כדי להגיע לעסקת שלום: דונצק ואולי חילופי שטחים איכשהו. אבל אני אומר שבמקום לדבר ככה, בוא נדבר בצורה יותר אופטימית כי אני חושב שאנחנו הולכים להגיע לעסקה כאן… אז אם ניצור את ההזדמנות, אני חושב שזה יכול להוביל לדברים גדולים". יורי אושקוב השיב: "אוקיי, זה נשמע טוב. נשמע טוב".

ויטקוף הדגיש עוד שינכח בפגישה של טראמפ עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ביום שישי: "אני חושב שאם אפשר נקיים את השיחה עם הבוס שלך לפני הפגישה של יום שישי", אמר לאושקוב.

אושקוב: "אוקיי, אוקיי. קיבלתי את עצתך. אז אני אדון בזה עם הבוס שלי ואז אחזור אליך, בסדר?".

בבלומברג ציינו גם תמליל שיחת טלפון בין אושקוב לבין קיריל דמיטרייב, יועץ כלכלי של פוטין, מ-29 בנובמבר, בה הם דנים על מסמך שבכוונתם לשלוח, הנוגע לעסקה.

דמיטרייב: "לא, תראה. אני חושב שאנחנו פשוט ניצור את המסמך הזה מהעמדה שלנו, ואני אעביר אותו באופן לא רשמי, אבהיר שזה הכל לא רשמי. וניתן להם לעשות מה שהם רוצים. אבל, אני לא חושב שהם יקבלו בדיוק את הגרסה שלנו, אבל לפחות זה יהיה קרוב אליה ככל האפשר".

אושקוב: "ובכן, זו בדיוק הנקודה. הם אולי לא יקבלו ויגידו שזה סוכם איתנו. מזה אני מפחד".

דמיטרייב: "לא, לא, לא. אני אגיד את זה בדיוק כמו שאתה אומר את זה, מילה במילה".

אושקוב: "הם עלולים לעוות את זה אחר כך, זה הכל. יש את הסיכון הזה. יש. טוב, בסדר, לא משנה. נראה".

דמיטרייב: "כן, נראה לי שאתה יכול לדבר אחר כך עם סטיב על המאמר הזה. נעשה הכל בצורה מסודרת".

במקביל, התנגדות מבית - חבר הקונגרס (הרפובליקני) בריאן פיצפטריק על הידיעה: "זוהי בעיה גדולה. ואחת הסיבות הרבות מדוע יש להיפסק מופעי הצד המגוחכים והפגישות הסודיות הללו. לאפשר למזכיר המדינה מרקו רוביו לעשות את עבודתו בצורה הוגנת ואובייקטיבית".

טראמפ התייחס לדברים בריאיון שנתן, בו אמר: "זה סטנדרטי כי הוא צריך למכור את זה לאוקראינה, את אוקראינה לרוסיה, זה מה שעושים בעסקה. זה סטנדרטי. לא הקשבתי לאודיו אבל שמעתי שזה סטנדרטי, ואני מניח שהוא עושה את זה גם לאוקראינה".

לשאלת המראיין "אז אתה לא חושב שהוא פרו רוסי?", טראמפ לא השיב.

לפי הדיווח, טראמפ אמר שוויטקוף ייפגש עם פוטין בשבוע הבא. בנוסף, ארה"ב עובדת עם אירופה על ערבויות ביטחוניות בנושא, "אירופה יהיו חלק גדול מזה". עוד אמר טראמפ כי "אין לי דד ליין (לסיום המלחמה). הדד ליין שלי הוא כשזה נגמר".