דאגה ביהדות ניו יורק: "ממדאני עושה לנו דה-לגיטימציה"

הבחירות לראשות עיריית ניו יורק: יותר מ-1,000 רבנים, חזנים ותלמידי ישיבות אמריקנים חתמו על עצומה נגד "התגברות האנטי-ציונות והנורמליזציה הפוליטית" במערכת הבחירות, כששמו של המועמד הדמוקטי זוהרן ממדאני הוא היחיד שהוזכר בו - כך דווח אמש (שבת) ב"וושינגטון פוסט".

בעצומה, צוין כי ממדאני מסרב לגנות "סיסמאות אלימות, להכחיש את הלגיטמיות של ישראל ולהאשים את המדינה היהודית ברצח עם", כך נכתב על ידי הרב עמיאל הירש, נשיא מועצת הרבנית של ניו יורק. עוד מדבריו: "מוציאים דה-לגיטמציה מהקהילה היהודית ומעודדים ומחריפים את העוינות כלפי היהדות והיהודים".

עוד נכתב בעצומה כי ממדאני לא גינה באופן מיידי את הביטוי הקורא ל"גלובליזציה של האינתיפאדה". בעיתון צוין כי ממדאני הודיע כי בעתיד יימנע משימוש בו. העצומה אורגנה על ידי "הרוב היהודי", אשר מציגה את עצמה כ"תיקון לקבוצות יהודיות אנטי-ציוניות", כך צוין ב"וושינגטון פוסט". מנהל הקבוצה, ג'ונתן שולמן, אמר כי המכתב נולד מתוך דאגה של רבנים מרחבי ארצות הברית.