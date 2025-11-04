הקלפיות בניו יורק נפתחו; ממדאני: "על סף לעשות היסטוריה"

הבחירות לראשות עיריית ניו יורק: הקלפיות בעיר נפתחו היום (שני) בשעה 13:00, שעון ישראל. המועמד המוביל הוא זוהראן ממדאני הדמוקרטי. מי שמתמודדים מולו הם המושל לשעבר אנדרו קואומו – שהתמודד כעצמאי לאחר שהפסיד בבחירות המקדימות הדמוקרטיות ביוני, והרפובליקני קרטיס סליבה.

כזכור, ראש העיר אריק אדמס ביטל את מועמדותו לבחירה מחדש בסוף ספטמבר, אך הוא יישאר בקלפי. לפי הסקרים שפורסמו, ואותם הבאנו למהדורה המרכזית אמש, זוכה המועמד הדמוקרטי ממדאני ל-41-48 אחוזי תמיכה. מגד, זוכה אנדרו קואומו העצמאי ל-31-34 אחוזים וסליווה ל-15-24 אחוזי תמיכה בלבד. לפי נתונים אלו, ניתן להגיד כי אם הוא היה פורש מהמירוץ - סיכויי של ממדאני היו פוחתים משמעותית.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית "TruthSocial" כי "הצבעה לקרטיס סליווה היא הצבעה לממדאני". כאמור, סיכויו של המועמד הדמוקרטי לזכייה היו פוחתים במידה וסליווה היה פורש מהמירוץ. טראמפ הוסיף וקרא להצביע לקואומו: "אין לכם באמת ברירה, עליכם להצביע עבורו ולקוות שהוא יעשה עבודה נהדרת, הוא מסוגל לכך - ממדאני לא".