צעיר תכנן לפגוע בפעילה פרו פלסטינית בניו יורק - ולהימלט לישראל

בתקשורת בארצות הברית דווח הבוקר (שבת) כי אלכסנדר הייפלר, בן 26 מניו ג'רזי, נעצר בחשד שתכנן לרצוח את הפעילה הפרו פלסטינית נרדין קיסוואני בניו יורק, ולאחר מכן להימלט לישראל.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הוא נעצר לאחר שבועות של מעקב על ידי שוטר סמוי, שבשלב מסוים חדר לשיחת וידאו קבוצתית בה הייפלר ביקש סיוע ב"בקבוקי תבערה". הייפלר נפגש מאוחר יותר עם השוטר הסמוי מספר פעמים, ובשלב מסוים אמר לו שיש לו כתובת של ה"קורבן". השוטר היה בביתו של הייפלר כאשר אסף כשמונה בקבוקי תבערה השבוע. הוא נעצר גם בחשד להחזקה וייצור בלתי חוקי של כלי נשק.

קיסוואני כתבה בחשבון ה-X שלה: "במשך חודשים, ארגונים ציוניים כמו בית"ר ופוליטיקאים כמו רנדי פיין עודדו אלימות נגד משפחתי ונגדי. יהיה לי עוד מה לומר ככל שפרטים נוספים יתפרסמו. לא אפסיק לדבר בשם העם הפלסטיני".

i24NEWS

זוהראן ממדאני, ראש עיריית ניו יורק , כתב בחשבון ה-X שלו: "הייפלר לכאורה בנה מטעני חבלה כדי להניח בביתה של נרדין קיסוואני, זהו מעשה מצמרר. לאחר מכן הוא תכנן להימלט לישראל. אני מודה למשטרה ול-FBI על שסיכלו את הפיגוע הזה. לא נסבול קיצוניות בעירנו".

קיסוואני, ילידת בירדן וחיה בארצות הברית מאז שהייתה ילדה, היא מייסדת ארגון "Within Our Lifetime", קבוצה פרו-פלסטינית שעמדה מאחורי מחאות רבות בניו יורק נגד המלחמה בעזה. הארגון, וקיסואני עצמה, ספגו גינויים על ידי רבים בשל הרטוריקה המוצהרת, כולל תמיכתן בהתנגדות מזוינת כדי "לשחרר את פלסטין בכל האמצעים הדרושים", ואף הצהרות הקוראות לאסור על ציונות במרחב הציבורי.