חברי קונגרס העלו הצעת חוק לאמברגו נשק על ישראל

בקונגרס האמריקני הוגשה היום (שלישי) הצעת חוק הקוראת להטלת סנקציות ואמברגו נשק על ישראל. ההצעה, שהוגשה על ידי חברת הקונגרס האנטי ישראלית ראשידה טליב וחתומים עליה 22 חברי קונגרס, נשענת על אמנת הג'נוסייד וקוראת להשעיית הסיוע הצבאי, לפתיחה בחקירות, ולנקיטת צעדים כלכליים ודיפלומטיים כלפי גורמים ישראליים רשמיים.

ארגון "עד כאן" התריע על כך לשר החוץ גדעון סער ולשר הפנים משה ארבל, בבקשה להגביל את כניסתם של חברי הקונגרס החתומים על ההצעה לישראל. זו הפעם הראשונה שהצעת חוק כזו מוגשת בצורה רשמית במוסדות החקיקה האמריקניים.

בתנועת "BDS" ציינו כי עצם הגשת ההצעה מוכיחה שהרכיב "S" (סנקציות) אינו טאבו עוד בזירה האמריקנית, וכי מדובר בשינוי משמעותי בשיח הציבורי והפוליטי בארצות הברית.