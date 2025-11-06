"ביקש לפתוח דף חדש": כשקניה ווסט פגש את הרב פינטו

הרב יאשיהו יוסף פינטו שליט"א נפגש השבוע עם לא אחר מקניה ווסט, כך עולה מתיעוד חדש שפורסם הערב (חמישי). במהלך שיחה אישית שנערכה ביום שלישי עם הרב פינטו, מנהיג מוסדות "שובה ישראל", הביע ווסט חרטה עמוקה על דבריו בעבר בנוגע לעם היהודי.

הרב פינטו קיבל את פניו של קניה ווסט בחום ועודד אותו בדברי תורה ואור. הרב פינטו אמר: "את האדם לא מגדירים לפי טעויותיו – אלא לפי הדרך שבה הוא בוחר לתקן אותן. זו עוצמתו האמיתית של האדם: היכולת לשוב, ללמוד, ולבנות גשרים של אהבה ושלום".

ווסט הגיע בענווה כדי לבקש מחילה ולפתוח דף חדש של תשובה. המפגש הסתיים בתקווה משותפת לעתיד של כבוד ואחדות בין עמים ודתות, המבוסס על מחויבות לאמת ולשלום. ווסט והרב פינטו הביעו את רצונם לשמש דוגמה לעולם כולו לכוחה של אמונה ופיוס.