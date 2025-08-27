וויטקוף: "יש לנו פגישה גדולה בבית הלבן על 'היום שאחרי' - נגיע להסדר בעזה לפני סוף השנה"

מומלצים -

השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, התראיין הלילה (בין שלישי לרביעי) ל"פוקס ניוז" וסיפר: "יש לנו פגישה גדולה בבית הלבן על 'היום שאחרי' - נגיע להסדר בעזה לפני סוף השנה".

כשנשאל "מי מעכב את סוף המלחמה?" ענה וויטקוף: "חמאס. יש על השולחן עסקה שתשחרר עשרה חטופים שאנחנו חושבים שהם חיים - כבר שישה שבועות. אלו חמאס שהאטו את התהליך ואלו חמאס שאומרים עכשיו שהם מקבלים את העסקה - וזה קורה כי הישראלים מפעילים עליהם לחץ".

מוקדם יותר החודש הגיע וויטקוף לכיכר החטופים, שם התקבל במחיאות כפיים על ידי מאות הנוכחים במקום. הוא נפגש עם בני המשפחות במשך מעל לשעתיים, ואמר להם שארצות הברית תדע להצביע על האשם במידה והבנים לא ייצאו מהרצועה: "אנחנו יודעים מי בחיים - ומישהו יהיה אשם אם הם לא יצאו בחיים. ארה"ב עומדת מאחורי ההצהרה הזאת".

בפגישה הסגורה עם נציגי המשפחות, אמר כי יש רוב גם בציבור הישראלי וגם בציבור העזתי לסיום המצב כמו שהוא, ולהחזרת החטופים לישראל: "רוב הציבור הישראלי רוצה את החטופים בבית - ורוב הציבור העזתי רוצה את החזרת החטופים, כי הוא רוצה שיקום לרצועה". הוא הוסיף כי "התכנית היא לא להרחיב את המלחמה, אלא לסיים אותה".