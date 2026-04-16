שחקן "משחקי הרעב" איתן ג'יימיסון (27) עומד בפני אישומים חמורים של ניסיון רצח, לאחר שבבית המשפט דיווחו השבוע כי השחקן השתמש באקדח חצי-אוטומטי מסוג 9 מ"מ כדי לתקוף שלושה גברים. ג'יימיסון, שנעצר ב-8 באפריל, מוחזק כעת במעצר ללא אפשרות לשחרור בערבות, כך עולה ממסמכי בית המשפט שהגיעו לידי מגזין PEOPLE.

לפי פרטי החקירה, האירוע התרחש ב-22 במרץ בלילה. ג'יימיסון, שהיה רכוב על אופניים חשמליים, פתח באש לעבר רכב נוסע שבו שהו שלושה גברים.

למרות שבוצע ירי בודד בלבד לעבר הרכב, התביעה בחרה להגיש שלושה סעיפי אישום נפרדים של תקיפה בנשק קטלני בכוונה להרוג, סעיף אחד כנגד כל נוסע שהיה ברכב.

ג'יימיסון נעצר בגין הירי הנוכחי ב-8 באפריל, חמישה ימים בלבד לאחר שנגזר דינו בתיק קודם (ממרץ 2025) בו הורשע בהתנגדות לשוטר. העובדה שביצע לכאורה את הירי פחות משבוע לפני שמיעת גזר הדין בתיקו הקודם, החמירה את עמדת המשטרה והתביעה.

ג'יימיסון התפרסם בשנת 2012 כשהשתתף בסרט הראשון של "משחקי הרעב", שם גילם את אחד המתמודדים בזירה הקטלנית. מאז הופיע בתפקידים קטנים בסדרות כמו "מגרש ביתי", אך בשנים האחרונות שמו נקשר בעיקר בסיבוכים פליליים בעיר מגוריו, ראלי.

בדיון שנערך ב-9 באפריל, קבע השופט כי ג'יימיסון יישאר במעצר מאחורי סורג ובריח עד לשימוע הבא בעניינו, שנקבע ל-30 באפריל. נציגיו של השחקן טרם הגיבו לפרסום האישומים החדשים והחמורים.