הדרמה באינטל: המנכ"ל התחנן בפני טראמפ - "לא מרגל סיני"

חמישה חודשים בלבד לאחר תחילת כהונתו, מנכ"ל אינטל ליפ-בו טאן כבר נלחם על משרתו. כך דיווח אתמול (ראשון) בוול סטריט ג'ורנל. מספר ימים קודם לכן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דרש מהמנכ"ל להתפטר מתפקידו עקב קשריו הקודמים עם הצבא הסיני.

הדרישה הנשיאותית הדאיגה מאוד את הנהגת אינטל. לפי הדיווח, החברה מיהרה ליצור קשר עם הבית הלבן לצורך תיאום פגישה בין השניים. טאן טס לוושינגטון, ובילה זמן רב עם יועציו של טראמפ וצוותו הרגיע אותו שהנשיא יקשיב לו משום ש"טראמפ אוהב פגישות עם מנכ"לים", אפילו עם אלה שתקף בפומבי.

למחרת, התקיימה הפגישה המיוחלת בחדר הסגלגל, אליה התלוו גם שר המסחר הווארד לוטניק ושר האוצר סקוט בסנט. טאן ניסה לשכנע את הנשיא שהוא לא מרגל סיני וכי לממשלת ארצות הברית יש אינטרס ארוך טווח בחיזוק אינטל, אחת היצרניות המקומיות היחידות של שבבי המחשב המניעים את הכלכלה המודרנית. טיעונו של המנכ"ל התגלה כמשכנע. לפי הדיווח, הנשיא טראמפ הביעה חיבה כלפי טאן, וחזר בו מדרישתו להדחתו של המנכ"ל.

אבל אין מתנות חינם. בתמורה לתמיכתו של טראמפ, הממשל הציע לרכוש אחזקה בחברה. הוא החליט להמיר כמעט 9 מיליארד דולר במענקים - שהובטחו לאינטל כחלק מחוק השבבים משנת 2022 - ל-10% אחזקה בחברה, הסדר יוצא דופן שהופך את הממשלה לבעלת המניות הגדולה ביותר של אינטל.

הפגישה הייתה נקודת מפנה בתקופה סוערת עבור אינטל, שבעבר הייתה אחת מחברות הטכנולוגיה הנערצות ביותר באמריקה. כבר שנים אינטל נמצאת בצניחה ונאבקת בהנהגתו של טראמפ את אמריקה. אירוע זה מדגיש את הסביבה הבלתי צפויה שעמה מתמודדים תאגידים גדולים תחת הנשיאות הרפובליקנים הנוכחית.

בסוף טלטלה בת שבועיים, נראה שעבודתו של טאן בטוחה ומצבה של החברה יציב יותר. קבוצת סופטבנק היפנית הסכימה להשקיע 2 מיליארד דולר, במטרה לזכות בחסדיו של טראמפ. ביום שישי, אינטל והבית הלבן חשפו רשמית את תנאי העסקה. טאן הוא אזרח אמריקני יליד מלזיה שגדל בסינגפור. טאן בעבר שקל קריירה כשחקן כדורסל מקצועי.