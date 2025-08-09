בהלה בטיימס סקוור: שלושה נפצעו באירוע ירי | צפו בתיעוד

מומלצים -

שלושה בני אדם נורו היום (שבת) לאחר שנער בן 17 פתח באש בטיימס סקוור. התקרית האלימה פרצה במהלך ויכוח בין שני אנשים ליד צומת הרחובות 44 והשדרה השביעית, כך מסרה משטרת ניו יורק ל"ניו יורק פוסט". הפצועים הם נערה בת 18, צעיר בן 19 וגבר בן 65. שלושת הקורבנות פונו לבית החולים ומצבם יציב, כך מסרה המשטרה.

הנערה נשרטה בצווארה, בעוד ששני הגברים סבלו מפצעי ירי ברגליים. המוני אנשים נמלטו בבהלה ממוקד התיירות הסואן מחוץ למסעדת הארד רוק קפה כשנשמעו היריות. כוחות משטרה רבים מיהרו להשליט סדר בכאוס. אדם אחד נראה גם מפונה על אלונקה לתוך אמבולנס.

רק לפני כשבוע וחצי אירע אירוע ירי נוסף בניו יורק, בו נהרגו שלושה אנשים לאחר שאדם פתח באש מהקומה ה-33 של בניין משרדים. הקורבנות הם שוטר שעבד כמאבטח בבניין ושלושה אזרחים. היורה, שיין דבון טאמורה, בן 27 מלאס וגאס - נהרג, ככל הנראה בהתאבדות.