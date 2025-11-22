התומכת הנלהבת בטראמפ פורשת: "לא אהיה אישה מוכה"

חברת הקונגרס מרג'ורי טיילור גרין (רפובליקנית מג'ורג'יה), תומכת ותיקה בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיעה הלילה (בין שישי לשבת) כי היא מתפטרת החל מ-5 בינואר 2025. מדובר בהודעה מפתיעה שהגיעה ימים ספורים לאחר עימות פומבי עם טראמפ, בו הוא הטיח בה עלבונות בפומבי ואמר שלא יתמוך בה בבחירות לקונגרס בשנה הבאה.

נציין כי פרישתה היא צעד חריג בזירה האמריקנית, שבה מחוקקים כמעט שאינם עוזבים את תפקידם באמצע כהונה ללא נסיבות בריאותיות או פליליות יוצאות דופן.

https://x.com/i/web/status/1992035608387039359 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בסרטון ובהצהרה שפורסמו ברשתות החברתיות, גרין, תומכת נלהבת של תנועת "הפכו את אמריקה לגדולה שוב" (MAGA) משבחת את פועלה השמרני בקונגרס ואת יישור הקו שלה עם סדרי העדיפויות של טראמפ. עם זאת, היא ביקרה את עמיתיה, ובמיוחד את מנהיגי הרפובליקנים בבית הנבחרים, על טיפולם בסגר בקורונה ובנושאים אחרים שלטענתה הפכו את הקונגרס לבלתי יעיל. גורם נוסף לעימות עם הנשיא הוא תמיכתה בשחרור מסמכי אפשטיין.

טראמפ בירך על פרישתה והצהיר שאלה "חדשות נהדרות למדינה". מצדה, טיילור גרין אמרה ש"לא אהיה אישה מוכה שמקווה שהמצב ישתפר". חברת הקונגרס ציינה שהיא לא מתכוונת לגרור את מחוז הבחירה שלה למערכת בחירות מקדימות "פוגענית ושונאת" נגדה, ביוזמת הנשיא שאותו סייעה להביא לבית הלבן, לדבריה.