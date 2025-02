דיווח: סיוע הנשק העצום שממשל טראמפ אישר להעביר לישראל

ב"בלומברג" דווח היום (שבת) כי ממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר סיוע ביטחוני לישראל בסך של יותר מ-7.4 מיליארד דולר. הסיוע יועבר במלואו עד 2028 ויכלול בין היתר טילי אוויר-קרקע ושלל סוגי פצצות.

על פי הדיווח, מחלקת המדינה הודיעה לקונגרס כי היא אישרה מכירה של 3,000 טילי אוויר-קרקע של Hellfire וציוד נלווה תמורת 660 מיליון דולר, פצצות בשווי של 6.75 מיליארד דולר וכן מערכות הנחיה.

עוד נטען כי הסיוע כולל יותר מ-2,100 פצצות GBU-39/B במשקל 250 פאונד, ו-2,800 גופים (כלים) לפצצות MK-82 במשקל 500 פאונד. אספקת הפצצות ומערכות ההכוונה הנלוות צפויות להתחיל בשנה הבאה, בעוד ש-Hellfires, מתוצרת Lockheed Martin Corp יתחילו להגיע ב-2028.

מכירת הפצצות המוצעות יהיו הן מהמלאים הרשמיים של ארצות הברית והן מקבלנים פרטיים, כולל: Boeing Co., ATK Tactical Systems Co. ויחידה של L3Harris Technologies Inc.

"ארה"ב מחויבת לביטחון ישראל, וזה חיוני לאינטרסים הלאומיים שלנו לסייע לישראל לפתח ולשמור על יכולת הגנה עצמית חזקה ומוכנה", נכתב בהודעה ממחלקת המדינה לקונגרס, שבסמכותו לאשר או לסרב להעברת הסיוע.