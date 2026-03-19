ילד בן 11 מקולורדו הואשם ברצח מדרגה ראשונה לאחר שלכאורה רצח את אחיו בן ה-5 בשבוע שעבר, כך מסרו התובעים במדינה. התביעה מבקשת מבית המשםפט לסווג את הילד בן ה-11 בתור 'עבריין קטין בנסיבות מחמירות', מחמיר ענישה בעיקר במדינת קולורדו המאפשר לבתי המשפט להטיל עונשים חמורים וממושכים יותר על קטינים שביצעו פשעים חמורים, או כאלה שיש להם עבר פלילי משמעותי.

--

הילד נעצר לאחר שאחיו בן ה-5 מת ב-10 במרץ בבית בסנטניאל, מחוץ לדנבר, על פי משרד השריף של מחוז אראפהו. פרטי הפשע לכאורה וסיבת המוות של הילד בן ה-5 לא פורסמו, ומשרד התובע המחוזי מסר כי רישומי תיקי קטינים אינם פומביים. משרד השריף מסר בשבוע שעבר כי הילד בן ה-11 נמצא במעצר במרכז שירותי הנוער.

"לבנו יוצא למשפחתם של שני הנערים הצעירים ולכל מי בקהילה שלנו שמתאבל על האובדן הזה", אמר השריף טיילר בראון בהצהרה. "מקרים של רצח ילדים הם בין הקשים ביותר שעמם מתמודדים סגנינו וחוקרים. ... אנו יודעים שטרגדיות כאלה משפיעות לא רק על המשפחה, אלא גם על חברי כיתה, מורים ושכנים ברחבי הקהילה."