מתנגדת להגדרת האנטישמיות: סערה בניו יורק סביב המינוי של ממדאני

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, מינה היום (חמישי) את פיליסה ויזדום - פעילה יהודית פרוגרסיבית שהתבטאה בחריפות נגד ישראל ומנהלת לשעבר של הארגון "אג'נדה יהודית בניו יורק" - לעמוד בראש משרד ראש העיר למאבק באנטישמיות. המינוי מעורר ביקורת חריפה בקרב גורמים פרן-ישראליים וקהילות יהודיות שמרניות בעיר.

למה המינוי בעייתי? כזכור ביומו הראשון בתפקיד ביטל ממדאני את אימוץ הגדרת האנטישמיות של הברית הבינלאומית לזכר השואה (IHRA), הגדרה המקובלת על מדינות וערים רבות בעולם, ואשר כוללת גם ביטויים מסוימים של אנטי-ציונות. ויזדום תמכה פומבית בהחלטה, וטענה כי ההגדרה משמשת לעיתים לדיכוי ביקורת לגיטימית על מדיניות ממשלת ישראל.

במהלך כהונתה ב"אג'נדה יהודית בניו יורק" תיארה ויזדום לא אחת את הציבור היהודי בעיר כמפוצל בין "רוב יהודי ליברלי" לבין גושים שמרניים ואורתודוקסיים. בשנת 2023 הייתה שותפה מרכזית ליוזמה של גורמים יהודיים שקראו להפסקת אש דו-צדדית בעזה - עמדה שמיקמה את הארגון בלב השיח הפרוגרסיבי על מדיניות החוץ של ארצות הברית.

המינוי והצעדים הראשונים של ממדאני מעלים שאלות בנוגע לכיוון שבו תוביל עיריית ניו יורק את המאבק באנטישמיות - וליחסה הרשמי של העיר לביקורת על ישראל ולקהילות היהודיות השונות המרכיבות אותה.