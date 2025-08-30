"טראמפ מת": אחרי נאום סגנו - השמועה שמשגעת את הרשת

מומלצים -

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפך לאחרונה לטרנד ברשת עם שמועות מזויפות על מותו. פוסטים עם הביטוי "טראמפ מת" השתלטו על פלטפורמת "X" ועוררו תגובות מגולשים שביקשו לאמת את הפרטים ולגלות מדוע.

הביטוי הפך לטרנד ימים לאחר שסגנו של טראמפ, ג'יי די ואנס, נשאל בריאיון לרשת "USA Today" שנערך ב-27 באוגוסט אם הוא מוכן לקחת על עצמו את תפקיד הנשיא, אם תתרחש "טרגדיה נוראית". בעוד שוואנס הדגיש שטראמפ בן ה-79 בכושר ובעל אנרגיה, הוא הוסיף כי "לא ניתן לשלול אירועים בלתי צפויים".

"הוא האדם האחרון שעושה שיחות טלפון בלילה, והראשון שמתעורר ועושה שיחות בבוקר" אמר סגן הנשיא והוסיף: "כן, טרגדיות נוראיות קורות. אבל אני בטוח שנשיא ארצות הברית במצב טוב, ימשיך לשרת בשארית כהונתו ויעשה דברים גדולים עבור העם האמריקאי. ואם, חס וחלילה, תתרחש טרגדיה נוראה, אני לא יכול לחשוב על הכשרה טובה יותר מזו שקיבלתי במהלך 200 הימים האחרונים". דברים אלה אולי הניעו את הטרנד.

טראמפ גם התמודד לאחרונה עם בעיות בריאות. ביולי, הבית הלבן אישר שיש לו אי־ספיקת ורידים כרונית, מצב שגורם לנפיחות ברגליים. טראמפ גם שרד שתי ניסיונות התנקשות בזמן קמפיין הבחירות שלו לקראת חזרתו לבית הלבן.

ייתכן שהשמועות הוחמרו גם בגלל הערותיו של יוצר "הסימפסונס", מאט גרונינג, בפסטיבל קומיק-קון בסן דייגו ביולי. לפי דיווח ב-"NDTVWORLD", יוצר סדרת האנימציה אמר שאין "סוף באופק" לתוכנית, אך קישר את סיומה המוחלט למותו של טראמפ. "לא, אין סוף באופק. נמשיך להתקדם. נמשיך עד שמישהו ימות" אמר גרונינג. הוא הוסיף משפט שגרם מיד לרשתות החברתיות לבעור: "כשאתה-יודע-מי ימות, הסימפסונים מנחשים שיהיו ריקודים ברחובות. אלא שהפעם הנשיא (ג'.ד.) ואנס יאסור על ריקודים".

לסדרה יש היסטוריה ארוכה של תחזיות מדויקות לגבי טראמפ, מהניצחון שלו בבחירות בפרק בשנת 2000 ועד עלילת בחירות חוזרות בשנת 2015.

זו לא הפעם הראשונה ששמועות שקריות על מותו של טראמפ צצות. בספטמבר 2023 חשבון ה-X של דונלד טראמפ ג'וניור נפרץ, וההאקר פרסם הודעה מזויפת המכריזה כי אביו מת והוא מתכוון להתמודד לנשיאות. הטענה הזו הופרכה במהרה כאשר דונלד טראמפ עצמו פרסם ברשת "Truth Social" הודעת הרגעה שהוא חי.