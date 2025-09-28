התייעצויות קדחתניות בסביבת רה"מ לקראת הפסגה עם טראמפ; נתניהו צפוי להיפגש עם ויטקוף

מתח רב והתייעצויות קדחתניות היום (ראשון) בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת פחות מיממה לפני פגישת הפסגה המתוכננת עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כחלק מההיערכות, נרשם שינוי בלו"ז של ראש הממשלה ובוטלו מספר פגישות, זאת בשל התייעצויות שמקיים עם יועציו הקרובים. כיום, ישראל נמצאת סמוך לנקודת הכרעה קריטית באשר לסיום המלחמה, כאשר ישנם פערים בין הדרישות של ישראל, הפרטים שהודלפו מהתוכנית האמריקנית לעזה, והלחץ הערבי האינטנסיבי במקביל לפרטים הללו.

בריאיון ל"פוקס ניוז" אמר היום נתניהו כי "אם מנהיגי חמאס יצאו מהמדינה, ישחררו את החטופים ויסיימו את המלחמה - נוכל לתת להם יציאה בטוחה". הוא עוד ציין כי "אנחנו עובדים כרגע עם הצוות של הנשיא טראמפ על הסכם 21 הנקודות. מקווים שנצליח לקדם את העסקה. לא הכל סוכם". ראש הממשלה התייחס לסוגיית החטופים ואמר כי הוא מאמין ש"עשרים מהחטופים בחיים".

מוקדם יותר היום, טראמפ כתב בחשבונו ברשת TruthSocial כי "יש סיכוי אמיתי למשהו נהדר במזרח התיכון. בפעם הראשונה כולם מסכימים. אנחנו נגרום לזה לקרות". עם זאת, עדיין לא ברור מהו הרקע להצהרות האופטימיות של הנשיא האמריקני, והאם הן מגובות בהתקדמות כלשהי לקראת עסקה.

במקביל, גם סגן הנשיא ג'יי די ואנס הביע אופטימיות. הוא אמר במהלך ריאיון לרשת פוקס ניוז: "‏אני אופטימי יותר לגבי המקום בו אנו נמצאים כעת מאשר הייתי בכל נקודה אחרת בחודשים האחרונים". עוד הוסיף כי "כעת, מתקיים משא ומתן מורכב בין המנהיגים הערביים, בין ישראל ובין טראמפ, בהובלת ויטקוף ורוביו. השיחות קורות בזמן שאנחנו מדברים, ונמשכות מזה מספר ימים".

מלך ירדן עבדאללה השני התייחס גם הוא לסוגייה ואמר: "אנו עובדים בתיאום עם אחינו ושותפינו הערבים על פרטי התוכנית המקיפה לעזה שהוצגה על ידי טראמפ".

הפוסט האופטימי של טראמפ מתפרסם כיממה לפני פגישתו המתוכננת עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בה הוא צפוי להציג בפניו את תוכנית 21 הנקודות של הממשל האמריקני לרצועת עזה. גורמים בסביבת נתניהו התעקשו אמש כי אין שינוי בטון שמגיע מהבית הלבן.

לפי גורם מדיני בכיר, ישראל עומדת על חמש הנקודות שלה לסיום המלחמה, כך דיווחנו במגזין השבת עם מיכל רבינוביץ'. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להציג את הנקודות שעליהן החליט הקבינט במהלך הפגישה שלו עם הנשיא טראמפ בבית הלבן.

בישראל מדגישים כי אין התנגשות בין חמש הנקודות לתוכנית 21 הסעיפים של הנשיא האמריקני. בנוסף, על אף ההצהרות של טראמפ השבוע כי לא יאפשר לישראל להחיל ריבונות ביהודה ושומרון, נתניהו צפוי בכל זאת להעלות את הנושא בפגישה בין השניים בוושינגטון.

כאמור, ברשת CNN דווח במהלך סוף השבוע כי התוכנית לסיום המלחמה בעזה כוללת 21 סעיפים. לפי הפרטים שפורסמו, כל החטופים ישוחררו מהשבי תוך 48 שעות מרגע יישום ההסכם בתמורה לנסיגה הדרגתית של צה"ל מעזה - שלא תוקצב בזמן. בנוסף, בהצעה נכתב כי פלסטינים לא ייעקרו מבתיהם. טראמפ אמר מוקדם יותר היום כי "חמאס מודע לדיונים על כך וישראל עודכנה בכל הרמות - כולל נתניהו".