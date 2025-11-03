יצביעו גם לממדאני? החרדים בברוקלין חלוקים טרם הבחירות

המועמדים במירוץ לראשות עיריית ניו יורק הגיעו בימים האחרונים לריכוזים של הקהילה החרדית בברוקלין בניסיון אחרון להרוויח עוד קולות לקראת הבחירות שיתקיימו מחר (שלישי). בזמן שרוב הקהילות החרדיות ברחבי העיר הביעו תמיכה רשמית במועמדות של מושל מדינת ניו יורק לשעבר קאומו, נשמעו בתוך הקהילה גם קולות נוספים.

קהילת סאטמר פרסמה בסוף שבוע שעבר הודעה בה הצהירה כי היא לא מתערבת ושכל אחד יעשה כרצונו: "לאחר דיונים רבים החלטנו לא לתמוך באף מועמד. עם זאת, אנו חשים צורך להתרחק מקמפיין ההפחדה וההסתה חסרי האחריות נגד זוהראן ממדאני", לשון ההודעה.

במהלך שעורר זעם בקרב הקהילות החרדיות, אתמול אירח אחד ממנהיגי הקהילה ומנכ"ל העיתון "דאר בלאט", העיתון הגדול ביותר בשפת היידיש, משה אינדיג אירח את המועמד הדמוקרטי האנטי-ישראלי זוהרן ממדאני והביע בו תמיכה רשמית.

בקהילה החרדית חוששים מניצחונו הצפוי של ממדאני, לאור סירובו לגנות סיסמאות אלימות והכחשת הלגיטימיות של מדינת ישראל כמדינה יהודית. כזכור, בהודעה לציון שנתיים לטבח ה-7 באוקטובר, ממדאני תקף את ישראל כי "פתחה במלחמה רצחנית בעזה".

כמו כן, בשנת 2023 הגיש הצעת חוק לסיום מעמדם הפטור ממס של עמותות ניו יורקיות הקשורות להתנחלויות ישראליות לטענתו "מפרות את חוק זכויות האדם הבין-לאומי". כמו כן, הוא מתח ביקורת חריפה על פעולות ישראל בעזה ואמר שיש לעצור את ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו.