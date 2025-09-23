קמלה האריס בספרה החדש: "נתניהו חתר תחת ביידן"

מומלצים -

בספרה החדש 107 Days, קמלה האריס, סגנית הנשיא לשעבר והמועמדת לנשיאות מטעם המפלגה הדמוקרטית לשעבר, חושפת פרטים על עמדותיה לגבי ישראל, עזה והפלסטינים, ומסבירה מדוע פסלה את ג'וש שפרו כמועמד לסגנות הנשיאות - כך פורסם היום (שלישי) במגזין Forward, העוסק בכל הקשור לקהילה היהודית.

האריס מתארת כיצד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, לטענתה, ניסה להחליש את נשיא ארה"ב ג'ו ביידן במהלך מלחמת עזה, בתקווה שטראמפ יחזור לבית הלבן וישמור על מעמדו הפוליטי. "הוא רצה את טראמפ לידו, לא את ג'ו ולא אותי", כותבת האריס.

היא מתארת פגישה מתוחה עם נתניהו ביולי 2024, בה התנגדה לניסיון של ראש הממשלה להכחיש את המשבר ההומניטרי בעזה, ומציינת כי המגעים היו "בלתי-פורים". האריס גם מציינת כי ביידן לעיתים נראה "לא כשיר ולחוץ" בהתמודדות עם סבל הפלסטינים, בשל תמיכתו הנלהבת בישראל.

בספרה, האריס מבקשת להראות כי הסכסוך בישראל-חמאס אינו "בעיה בינארית", וכי לעיתים הציבור והתקשורת מתעלמים מהמורכבות ההיסטורית ומהסבל האנושי בשני הצדדים. היא גם מתארת את ההשפעה של מלחמת עזה על מסע הבחירות שלה, כולל אובדן מישיגן - מדינה מפתח עם קהילה ערב-אמריקאית משמעותית.

בנוסף, האריס מפרטת את שיקוליה לדחיית ג'וש שפרו כמועמד לסגנות הנשיאות, למרות פופולריותו. לטענתה, התקפות חברתיות על עמדותיו הפרו-ישראליות והקמפיין נגדו ברשתות החברתיות השפיעו על ההחלטה. היא בסופו של דבר בחרה במושל מינסוטה טים וולץ.