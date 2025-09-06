טראמפ: "מתנהל מו"מ מול חמאס, דרשתי את שחרור כל החטופים"

מומלצים -

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס במהלך הלילה (בין שישי לשבת) למחאת משפחות החטופים, וחשף כי בימים אלה, מתנהל משא ומתן מול חמאס. "שחררנו את מרבית האנשים שלנו", אמר, "אנחנו מנהלים משא ומתן ארוך עם חמאס, אמרתי להם - תשחררו את כולם, ואם לא אז המצב יהיה מכוער. זאת דעתי".

"38 מהחטופים, אנשים צעירים ומדהימים, מת", הוסיף, "ויש לכם 20 נוספים, אני חושב שכמה מהם מתו לאחרונה אבל מקווה שאני טועה". הוא הזכיר את ההפגנות של משפחות חטופים, אמר: "הן מציבות את ישראל במצב מורכב, כי קשה לבצע מלחמה כאשר אנשים רוצים בחזרת החטופים חיים, אז זה מאוד עצוב".

השליח האמריקני לענייני חטופים, אדם בוהלר, הוסיף: "מאז תחילת כהונתך, החזרת 72 חטופים. אם נשווה זאת לנשיא ג'ן ביידן - הוא חטף 20, אז הוא מינוס 20". טראמפ הדגיש בתגובה: "וגם לא שילמנו כלום".

בהמשך דבריו, טראמפ חתם על צו המאפשר הטלת סנקציות על מדינות שחטפו אמריקנים - באותה הרמה שמוטלת על ארגוני הטרור.

i24NEWS

כזכור, זו אינה הפעם הראשונה בה נשיא ארה"ב מתייחס למספר החטופים החיים - ומציג מידע ונתונים שונים מאשר אלו שישראל מציגה. בסוף חודש אוגוסט הוא הזכיר את הנושא מספר פעמים, ועורר סערה. "כנראה נותרו קצת פחות מ-20 (חטופים) חיים. אני חושב שאחד או שניים כנראה כבר לא איתנו ומתו", אמר אז. בישראל הבהירו למרות האמירות: "על פי המידע שבידינו - יש 20 חטופים בין החיים".

מספר ימים לפני כן, טראמפ טען: "יש עכשיו 20 חיים, אבל בטח פחות מכך כי כמה מהם אולי כבר לא איתנו". הוא הוסיף בשיחה ע כתבים בבית הלבן: "אני הוצאתי את רוב החטופים מעזה, בלעדיי כולם היו מתים. הם באים אליי ומודים בכך", הוסיף הנשיא. אמרתי שכשחמאס יגיע ל-20 הוא לא יעשה יותר עסקאות, ואז פרסמתי הודעה ואמרתי שצריך לפגוע בהם. זה סחיטה וזה חייב להיגמר".