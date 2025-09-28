מזעזע: תושב ניו יורק הודה שרצח את הוריו - בשידור חי

מזעזע: תושב ניו יורק נעצר במהלך סוף השבוע לאחר שהודה במהלך ריאיון טלוויזיוני כי רצח את הוריו לפני שקבר אותם בחצר האחורית של ביתם בניו יורק - לפני שמונה שנים.

לורנץ קראוס, בן 53, נעצר לאחר שהתוודה על הרציחות במהלך ריאיון בערוץ השייך לתחנת CBS מקומית הממוקמת בשכונת אולבני שבניו יורק. "קברתי אותם בבית שלהם", אמר קראוס למגיש, שתהה: "קברת אותם בחצר האחורית של ביתך באולבני?". קראוס השיב: "כן".

האירוע החל לאחר שנפתחה חקירה בנוגע לתשלום קצבאות הביטוח הלאומי להוריו של קראוס, לאחר שלא נשמע כלום מהזוג במשך שנים. הרשויות הוציאו צו חיפוש לביתם של פרנץ ותרזיה קראוס וחשדו כי "בנם לקח את קצבאות הביטוח הלאומי שלהם והשתמש בכספים לשימושו האישי". לאחר הפשיטה על הבית, הרשויות מצאו את גופותיהם של הוריו של קראוס בחצר האחורית של ביתם.

עוד לפני שהספיקו לחקור חשודים ברציחתם, קראוס הבן יצר קשר עם תחנת הטלוויזיה המקומית כדי להתוודות על רצח הוריו. הוא סיפר לכלי התקשורת המקומי כי עשה זאת מכיוון שהם "הפכו לחלשים יותר והתדרדרו עם הזמן".