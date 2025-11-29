לקראת פעולה אמריקנית? טראמפ הודיע על סגירת המרחב האווירי בוונצואלה - הטיסות באזור הופסקו

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ פרסם היום (שבת) הודעה בה הודיע על סגירת המרחב האווירי בוונצואלה. "לכל חברות התעופה, הטייסים, סוחרי הסמים וסוחרי האדם, אנא קחו בחשבון את סגירת המרחב האווירי מעל ונצואלה ומסביבה. תודה על תשומת הלב לעניין זה!", כתב הנשיא. מספר שעות לאחר ההודעה - התנועה האווירית פסקה כמעט לחלוטין באזור.

אתמול דווח ב"ניו יורק טיימס" כי נשיא ונצואלה ניקולאס מדורו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחחו בשבוע שעבר בטלפון על פגישה אפשרית ביניהם. עם זאת, נטען כי פגישה כזו לא מתוכננת לפי שעה. השיחה - שכללה את מזכיר המדינה מרקו רוביו - הגיעה כאשר ארה"ב מגבירה את הלחץ הצבאי והדיפלומטי על ונצואלה.

מדורו נשא נאום מתריס השבוע בבירה קראקס, נופף בחרב והזהיר את תומכיו להתכונן לעימות עם מה שכינה "תוקפנות אימפריאליסטית", כך דווח ב"פוקס ניוז". קודם לכן טראמפ איים שארצו "בקרוב מאוד" תתחיל לעצור חשודים בסחר בסמים מוונצואלה ביבשת.

מוקדם יותר החודש, הנשיא האמריקני אמר כי קיבל החלטה האם לתקוף בוונצואלה. "פחות או יותר קיבלתי החלטה אם לתקוף או לא. השגנו התקדמות רבה בעצירת הסמים שזורמים משם לארצות הברית", הצהיר.ֿ

בתוך כך, מדורו פנה אל תושבי ארצות הברית בתחינה: "עצרו את היד הפזיזה שמורת על הפצצות, רציחות ואיום המלחמה בדרום אמריקה ובאיים הקריביים. עצרו את המלחמה - לא למלחמה! אזרחי ארצות הברית חייבים למלא תפקיד מכריע במניעת טרגדיה עבור כל אמריקה.