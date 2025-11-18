בן סלמאן: "רוצים להצטרף להסכמי אברהם, אבל צריך להבטיח נתיב למדינה פלסטינית"

לראשונה מזה 7 שנים: יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, הגיע היום (שלישי) לבית הלבן ונפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בהצהרה שמסרו בתוך הפגישה, התייחסו המנהיגים להסכמי אברהם. טראמפ אמר כי "היו לנו שיחה טובה על ההסכמים ועל שתי מדינות", ובן סלמאן הוסיף: "אנחנו רוצים להיות חלק מההסכמים, אנחנו גם רוצים להבטיח נתיב בטוח לפתרון שתי המדינות".

בנוסף הדגיש טראמפ כי מטוסי ה-F35 שהוא עתיד למכור לסעודיה "יהיו דומים מאוד לאלה שיש לישראל", והוסיף כי "מדובר בבת ברית נהדרת, כמו ישראל".

בהצהרה, החמיא בן סלמאן לטראמפ, אישר שהשניים יחתמו היום על הסכם בשווי טריליון דולר, והצהיר כי "ארצות הברית היא המדינה הכי חמה בעולם". נשיא ארה"ב הודה ליורש העצר והוסיף: "נגיע למספרים שאף אחד לא שמע עליהם". בנוסף התייחס לתקיפה על מתקני הגרעין באיראן בחודש יוני האחרון ואמר: "אף אחד לא נתן לנו לעשות את זה חוץ ממך. זה כבוד להיות חבר שלך... אסור שתהיה לאיראן יכולת גרעינית".

בהמשך טראמפ נשאל האם זה ניגוד עניינים שלמשפחתו יש עסקים בסעודיה, ותקף את העיתונאית כשקרא לה "פייקניוז ABC": "אין לי שום קשר לעסקים של המשפחה שלי, להם יש עסקים בסעודיה. עשיתי את ארה"ב יותר מוצלחת ממה שהיא הייתה אי פעם".

קבלת הפנים ליורש העצר כללה מטס כבוד ושטיח אדום - ואחריו נכנסו השניים לבית הלבן והחלו את פגישתם. במהלך ביקורו ייפגש יורש העצר עם בכירים אמריקנים נוספים.

כמו כן, מוקדם יותר היום דווח כי השניים אף יחתמו על הסכם שיתוף פעולה גרעיני אזרחי, זאת לאחר שאתמול הצהיר טראמפ בקולו כי ימכור לממלכה מטוסי F-35, בניגוד מוחלט לדעת המערכת הביטחונית בישראל מחשש לאיבוד העליונות האווירית בשמי המזרח התיכון.

נציין כי זהו הביקור הראשון של בן סלמאן בארה"ב מאז רצח העיתונאי הסעודי ומתנגד המשטר ג'מאל חשוקג'י ב-2018. הוא נרצח על-ידי סוכנים סעודים אחרי שנכנס לקונסוליה הסעודית באיסטנבול. המודיעין האמריקני קבע לאחר מכן כי בן סלמאן הורה לפגוע בו, ורציחתו של חשוקג'י עוררה זעזוע עולמי וזעם על יורש העצר הסעודי.

בן סלמאן הכחיש כי הורה לחסל את חשוקג'י, אך הכיר בעובדה שהוא אחראי למעשה מתוקף היותו השליט בפועל של הממלכה. קבלת הפנים החגיגית שנערכת לו בבית הלבן - היא אחד הסימנים לשיקום היחסים בין המדינות אחרי הרצח.