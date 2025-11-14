ממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נערך בימים אלה לביקורו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן בבית הלבן בשבוע הבא. כחלק מההיערכות, נרשם ניסיון לסגור את פרטיה של עסקה בין המדינות, במסגרתה ריאד תרכוש מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35. דוח מודיעיני של הפנטגון, שפורסם הבוקר (שישי) ב"ניו יורק טיימס", חושף את חששותיהם של גורמי ביטחון אמריקנים מעצם יציאתה לפועל של העסקה, ששוויה הכולל עומד על מיליארדי דולרים.

על פי המסמך, גורמים בפנטגון חוששים מתרחיש בו סין עלולה לרכוש את הטכנולוגיה המתקדמת - במידה והעסקה בין ארצות הברית וסעודיה תצא לפועל. גורמים שעסקו בפרטיה, ועברו מספר תדרוכים בנושא, הביעו חשש מריגול סיני, או שותפות ביטחונית שלה עם סעודיה - שיובילו לפגיעה בפיתוחים המתקדמים.

כאמור, כיום סעודיה היא שיאנית הרכש של נשק אמריקני. גורמים אמריקנים ציינו כי הרכישה האפשרית של מטוסי הקרב המתקדמים הם צעד נוסף לקראת חתימה על הסכם הגנה הדדי בין המדינות.

ריאד אינה היחידה באזור שלוטשת עיניים לעבר מטוס הקרב המתקדם מתוצרת אמריקנית. עמיחי שטיין, כתבנו לענייני דיפלומטיה, פרסם אמש ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' כי גורמים בישראל פנו בתקופה האחרונה לארצות הברית, בבקשה לשקול טוב את סוגיית מכירת ה-F-35 לטורקיה. הם מבהירים - אנחנו לא רוצים שעסקה כזו תצא לפועל, ואנקרה תחזיק בכלי הטיס המתקדם שיש גם לצה"ל.

ממשל טראמפ טרם קיבל החלטה סופית בנושא, אבל מספיק להסתכל על עסקאות הרכש האחרונות של ארצות הברית באזור, ונראה שאם הנשיא האמריקני יחשוב שמדינתו תוכל להרוויח מכך - התשובה לבקשת ארדואן תהיה חיובית. בישראל בינתיים, מנסים להמשיך ולמנוע את הרכישה, אך לא ברור אם הניסיונות הללו יצלחו.