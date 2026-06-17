משרד המשפטים האמריקני הודיע היום (רביעי) כי חמישה גברים נעצרו והואשמו בקשירת קשר לביצוע רצח ובקשירת קשר לביצוע אלימות במתחם הבית הלבן. לפי כתבי האישום, החשודים תכננו להוציא לפועל פיגוע המוני במהלך אירוע הקרבות "UFC Freedom 250" שנערך על המדשאה הדרומית של המבנה.

התוכנית כללה הטסת רחפנים נושאי חומרי נפץ מעל הזירה, ולאחר מכן ירי צלפים לעבר אישים רמי דרג שינסו להימלט מהמקום.

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באירוע נכחו דמויות מפתח פוליטיות ועסקיות בכירות, בהן נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סגן הנשיא ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו, מנכ"ל ה-UFC דנה וייט, ומייסד פייסבוק מארק צוקרברג. מנהל ה-FBI, קאש פאטל, ציין כי המידע המודיעיני על האיום התקבל ב-10 ביוני, והוביל למבצע מעצרים רב-מדינתי באוהיו, מיזורי, נברסקה וקליפורניה. מנהל השירות החשאי, שון קארן, הדגיש כי סוכנותו ניהלה את החקירה מראשיתה וכי האירוע עצמו לא היה בסכנה ממשית.

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מחקירת ה-FBI עולה כי אחד הנאשמים, טייסן פרופר בן ה-19, החל לתקשר עם חברי הקבוצה בחודש מרץ, ובהמשך העבירו את הדיונים לאפליקציית מסרים מוצפנת. בביתו של פרופר באוהיו נתפסו כלי נשק רבים, אלפי קליעים וציוד טקטי, לצד סימון חברי קונגרס כיעדים פוטנציאליים.

חברי הרשת, שתכננו להיפגש בוירג'יניה לפני ביצוע הפיגוע, ביקשו לפגוע פגיעה קטלנית בנוכחים, ומשרד המשפטים אף צירף צילומי מסך מהטלפונים הניידים שלהם המתעדים את תכנון המהלך.

הסיכול הנוכחי מצטרף לחשיפת רשת נרחבת של יותר מ-20 חשודים באפליקציית סיגנל, שביקשו לפגוע ב"מיליארדרים וקפיטליסטים". במקביל, בעקבות הסיכול של המזימה ביום הולדתו של הנשיא טראמפ, גובר החשש בארצות הברית כי גם משחקי המונדיאל הקרובים עלולים להוות יעד למתקפות דומות.

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ראש כוח המשימה של הבית הלבן למונדיאל, אנדרו ג'וליאני, הודיע כי טכנולוגיה מתקדמת לנטרול רחפנים תופעל בכל עשרות המשחקים המתוכננים, ואילו ה-FBI כבר החרים עשרות רחפנים סמוך לאצטדיונים באטלנטה ובמיאמי.