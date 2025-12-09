גם בפלורידה הכריזו: "האחים המוסלמים" - ארגון טרור

מושל מדינת פלורידה בארצות הברית, רון דה-סנטיס, הכריז במהלך הלילה (בין ראשון לשני) כי הכניס את תנועת "האחים המוסלמים" לרשימת ארגוני הטרור הזרים במדינה. בנוסף, הכריז על ארגון זכויות האזרח המוסלמי (CAIR) כארגון טרור זר. ההחלטה נכנסה לתוקף באופן מיידי.

על פי הצו של המושל, ‏סוכנויות פלורידה מתבקשות לנקוט בכל האמצעים החוקיים כדי למנוע פעילות בלתי חוקית של ארגונים אלה, לרבות שלילת זכויות או משאבים מכל מי המספק תמיכה חומרית.

ההחלטה מגיעה לאחר שגם מושל מדינת טקסס, גרג אבוט, הכריז בחודש שעבר על שני הארגונים הללו כארגוני טרור זרים.

כזכור, בחודש שעבר נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, חתם על צו נשיאותי שמנחה את ממשלו לקבוע האם להגדיר סניפים מסוימים של תנועת "האחים המוסלמים" כארגוני טרור זרים. מזכיר המדינה מרקו רוביו כבר רמז כי צעדים דומים לאלו שבהם נקטו טקסס ופלורידה "נמצאים בתהליכים" ברמה הפדרלית.

בתוך כך, גם בישראל ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי יפעל להוציא את התנועה אל מחוץ לחוק. במפלגת רע"מ המסונפת לתנועה, זעמו על הצהרת נתניהו ואמרו כי ההחלטה "פוגעת בדמוקרטיה".