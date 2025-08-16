אחרי הפסגה: זלנסקי הודיע שיגיע לבית הלבן ביום שני

מומלצים -

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הודיע הבוקר (שבת) שיגיע ביום שני לבית הלבן לפגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, זאת לאחר סיום הפסגה בין טראמפ לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין באלסקה הלילה.

הנשיא האמריקני שוחח ארוכות בטלפון עם זלנסקי בתום הפסגה עם פוטין, ולאחר מכן שוחח עם מנהיגי נאט"ו. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין הייתה בין המשתתפים בשיחות, שבה טראמפ עדכן את מנהיגי אירופה על הפסגה.

זלנסקי עדכן בפרטי השיחה בחשבון ה-X שלו: "ניהלנו שיחה ארוכה ועניינית. התחלנו בשיחות אישיות לפני שהזמנו את מנהיגי אירופה להצטרף אלינו. שיחה זו נמשכה יותר משעה וחצי, כולל כשעה של שיחה דו-צדדית שלנו עם הנשיא טראמפ. אוקראינה מאשררת מחדש את נכונותה לפעול במאמץ מקסימלי להשגת שלום. הנשיא טראמפ סיפר על פגישתו עם המנהיג הרוסי ועל עיקרי הדיון ביניהם. חשוב שעוצמתה של אמריקה תשפיע על התפתחות המצב. אנו תומכים בהצעת הנשיא טראמפ לפגישה תלת-צדדית בין אוקראינה, ארה"ב ורוסיה. אוקראינה מדגישה כי ניתן לדון בנושאים מרכזיים ברמת המנהיגים, וכי פורמט תלת-צדדי מתאים לכך. ביום שני אפגש עם הנשיא טראמפ בוושינגטון הבירה כדי לדון בכל הפרטים בנוגע לסיום ההרג והמלחמה. אני אסיר תודה על ההזמנה".

עוד הדגיש זלנסקי כי "חשוב שהאירופאים יהיו מעורבים בכל שלב כדי להבטיח ערבויות ביטחון אמינות יחד עם אמריקה. דנו גם באותות חיוביים מצד ארה"ב בנוגע להשתתפות בהבטחת ביטחון אוקראינה. אנו ממשיכים לתאם את עמדותינו עם כל השותפים. אני מודה לכל מי שעוזר".

גורם רשמי בנאט"ו אמר כי מזכ"ל הארגון מארק רוטה השתתף גם הוא, בעוד שבצרפת אישרו את השתתפותו של הנשיא עמנואל מקרון. גם מנהיגים מגרמניה, פינלנד, פולין, איטליה ובריטניה השתתפו בשיחת העדכון.

נזכיר כי טראמפ ופוטין מסרו הלילה הצהרה לתקשורת בה עדכנו על תוצאות פגישתם באלסקה. שניהם הסכימו שהייתה התקדמות אך הדגישו כי אין הסכם. בנוסף, נשיא רוסיה דרש שאוקראינה ואירופה "לא יחבלו במגעים עם תחבולות", והזמין את טראמפ למוסקבה.