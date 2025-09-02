הגל בעיצומו: פרו פלסטינים תקפו ישראלי בקליפורניה

מומלצים -

ישראלי הותקף הלילה (בין שני לשלישי) בסנטה מוניקה שבקליפורניה על ידי קבוצה של מפגינים פרו פלסטינים.

התקריות האנטישמיות ברחבי העולם אינן פוסקות כאשר תקרית נוספת נרשמה לפני כשבוע באזור כשמספר ישראלים תושבי העיר לוס אנג'לס הותקפו בעת ששבו לביתם מבית הכנסת באזור ווילשיר וקרסנט הייטס.

בגרמניה, חברי קהילה יהודית הותקפו לפני כשבועיים בפארק בפרנקפורט כאשר תלו שלטים עם תמונות החטופים בעזה, כך דווח בעיתון "הבילד". אישה רעולת פנים ריססה צבע אדום משתי שפופרות על שלושה גברים. המשטרה אישרה את התקרית.

בצרפת, מנהל פארק שעשועים סירב להכניס 150 ילדים ישראלים, בגילאי 8 עד 16, למרות שביצעו הזמנה כקבוצה שבועות מראש. לפי הדיווחים, הסיבה הייתה המלחמה מול עזה. הוא נעצר בגין "אפליה על רקע דת", עבירה שעונשה עד שלוש שנות מאסר.

עוד באותו יום התרחשה תקרית אנטישמית בהולנד, במהלכה הותקפו ישראלים בפארק נופש בעיר זוולה. לפי הדיווחים במדינה, פעילים פרו פלסטינים צילמו את הקבוצה בסתר ולאחר מכן ביקשו מתומכיהם לזהות האם הם חשודים בפשעי מלחמה בעזה.