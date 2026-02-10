מטלטל: אחד מכל שישה יהודים בארה"ב שקל לעזוב את המדינה בגלל אנטישמיות

רוב מוחץ של 91% מהיהודים-האמריקאים מרגישים פחות בטוחים בארצות הברית בעקבות גל המתקפות האנטישמיות בשנה האחרונה. כך עולה מסקר הוועד היהודי-האמריקאי (AJC) שמתפרסם היום (שלישי) ומסכם את מצב האנטישמיות בשנת 2025.

התחושות הקשות הגיעו לשיא בעקבות שורה של אירועים אלימים, בהם הפיגועים במוזיאון היהודי בוושינגטון ובקולורדו, ושריפת ביתו של מושל פנסילבניה היהודי. מהסקר עולה נתון דרמטי לפיו אחד מכל שישה יהודים (17%) שקל ברצינות לעזוב את ארה"ב בשל העלייה בשנאת יהודים.

"על הציבור האמריקאי להבין את המציאות של שכניהם היהודים", אמר טד דויטש, מנכ"ל ה-AJC העולמי. "בארצות הברית של היום, כשיהודים נפגשים בבית כנסת או באירוע קהילתי, זה תמיד מאחורי גלאי מתכות ומאבטחים חמושים. אף אחד באמריקה לא צריך לשנות את התנהגותו בשל אמונתו, אך אלו הם חיי היהודים כיום. אנו מבקשים את מה שכל מיעוט אחר מבקש, החופש להיות מי שאנחנו מבלי לחשוש לביטחוננו".

הפחד משפיע באופן ישיר על אורח החיים. 55% מהיהודים-האמריקאים העידו כי שינו את התנהגותם בציבור בשנה החולפת. כ-41% נמנעים מלבישת סממנים המזהים אותם כיהודים (עלייה חדה מ-26% בשנת 2023), וכ-40% חוששים כי יהיו קורבנות למתקפה אנטישמית בשנה הקרובה. המצב חמור במיוחד בקרב הצעירים: 42% מהסטודנטים היהודים דיווחו כי חוו אנטישמיות בקמפוסים, ו-28% העידו כי אינם מרגישים בטוחים במוסדות הלימוד שלהם. למרות התקיפות, הקשר לישראל נותר איתן – 77% מהנשאלים ציינו כי הזיקה לישראל היא מרכיב קריטי בזהותם היהודית.

לצד המצוקה בקהילה היהודית, הסקר חושף בורות עמוקה בקרב הציבור האמריקאי הכללי. כשליש מהאמריקאים (30%) הודו כי אינם מכירים כלל את המונח "אנטישמיות". מתוך אלו שנחשפו לאירועים אנטישמיים בשנה האחרונה (45% מהציבור הכללי), רוב מוחץ של 74% בחרו שלא לעשות דבר – לא לדווח, לא להתערב ולא לגנות. עוד נמצא כי חלקים ניכרים מהציבור אינם מזהים אמירות כמו "גלובליזציה של האינתיפאדה" או שלילת זכות הקיום של ישראל כביטויים אנטישמיים.

סקרי הציבור היהודי-האמריקאי והציבור האמריקאי הכללי בוצעו עבור הוועד היהודי- האמריקאי (AJC) על-ידי מכון הסקרים העצמאי SSRS. המדגם הלאומי המייצג כלל 1,222 נשאלים יהודיים- אמריקאים בגילאי 18 ומעלה, שנשאלו בסקר טלפוני ואינטרנט בתאריכים 26 בספטמבר – 29 באוקטובר ,2025 והמדגם הלאומי המייצג של כלל הציבור האמריקאי כלל 1,033 נשאלים בוגרים בגילאי 18 ומעלה, ובוצע באמצעות ראיונות דרך המאגר של SSRS בתאריכים 3-5 באוקטובר, .2025 מרווח השגיאה לנשאלים היהודיים עמד על ,±3.7% ובקרב הציבור הכללי ,±3.4% ברמת מובהקות של .95%