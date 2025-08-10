הלבובו שנגנבובו: רעולי פנים גנבו בובות בשווי אלפי דולרים

מומלצים -

קבוצה של גנבים פרצו בשבוע שעבר לחנות באזור לה פואנטה, כ-18 מייל מזרחית ללוס אנג’לס, וגנבו בובות לבובו בשווי כ-7,000 דולר, כך הודיעה היום (ראשון) משטרת מחוז לוס אנג’לס.

החשודים, רעולי פנים, השתמשו ברכב טויוטה טקומה גנוב במהלך הפריצה. הרכב אותר זמן קצר לאחר מכן, אך חקירת המשטרה נמשכת והמידע על המקרה מוגבל בשלב זה.

בובות לבובו הן חלק מטרנד עולמי שצובר תאוצה בקרב אספני צעצועים ותרבות הפופ ברחבי העולם. מדובר בדמויות ייחודיות שמושכות קהל רחב בשל העיצוב האמנותי והאווירה המסתורית שלהן, ונמכרות במחירים גבוהים בשוק האספנים.

גניבות מסוג זה מדגישות את הפופולריות ההולכת וגוברת של המותג, שמושך תשומת לב גם בקרב גורמי פשיעה המחפשים מוצרים בעלי ערך כלכלי גבוה.