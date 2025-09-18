הסנאטור היהודי ברני סנדרס: "ישראל מבצעת רצח עם בעזה"

מומלצים -

הסנאטור היהודי-אמריקני ברני סנדרס תקף אתמול (רביעי) בחריפות את פעולות צה”ל ברצועת עזה - והפך לסנאטור הראשון שמאשים את ישראל בביצוע רצח עם.

במאמר דעה שפרסם באתר קמפיין הבחירות שלו תחת הכותרת "זהו רצח עם", סנדרס שיתף את עמדתו על הסכסוך. לאחר שגינה את חמאס, הוא הדגיש כי בשנתיים האחרונות "ישראל לא רק הגנה על עצמה מפני חמאס - אלא ניהלה מלחמה כוללת נגד העם הפלסטיני כולו".

במאמרו ציטט סנדרס דו"חות של גופים שונים, בהם הוועדה העצמאית של האו"ם שפרסמה השבוע את ממצאיה, ארגון בצל”ם וארגוני זכויות אדם ורפואה הפועלים ברצועה.

"אנחנו, כאמריקנים, חייבים לשים סוף למעורבות שלנו בטבח העם הפלסטיני", כתב. “משהגדרנו זאת כרצח עם - עלינו להפעיל את כל כוחנו כדי לדרוש הפסקת אש מיידית, לאפשר הזרמה מסיבית של סיוע הומניטרי בפיקוח האו"ם, ולנקוט צעדים ראשונים בדרך להקמת מדינה פלסטינית".

בחודש שעבר הסנאטור הרפובליקני הבכיר, לינדזי גרהאם, נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, נשיא המדינה בוז'י הרצוג ובכירים נוספים והעביר מסר: "המספרים לטובת ישראל משתנים בארה"ב, ככל שתסיימו את המלחמה בעזה 'כך ייטב'".

בשיחה עם i24NEWS אומר גרהאם: "לידידיי בישראל אני רוצה לומר, הבעיה עמוקה יותר ממה שקורה באירופה עם האוכלוסיות המוסלמיות הגדולות. המספרים משתנים בארצות הברית. הדמוקרטים הצביעו ברוב עצום בעד עצירת מכירות והעברות נשק לישראל".