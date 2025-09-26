אילון מאסק מופיע במסמכי אפשטיין: "האם הפגישה מתקיימת?"

שמו של איש העסקים והיזם אילון מאסק מופיע במסמכי אפשטיין, כך דווח הערב (שישי) ברשת "סקיי ניוז". שמו של מאסק מופיע במסמכים שפרסמה ועדת הפיקוח בבית הנבחרים האמריקני, לצד עשירים ומפורסמים נוספים, בהם הנסיך הבריטי אנדרו. בין המסמכים - יומני טיסות, יומנים אישיים ורישומי הודעות בין השנים 1990-2019. עם זאת, אין קשר ישיר לפלילים, אך הם חושפים קשרים חברתיים וכלכליים ענפים של אפשטיין.

שמו של אילון מאסק, האיש העשיר בעולם ומנכ"ל טסלה והרשת החברתית "X" מופיע באחד המסמכים, בו נכתב: "תזכורת: אילון מאסק לאי ב־6 בדצמבר (האם זה עדיין קורה?)" - אזכור שנראה כחלק מלוח הזמנים היומי של אפשטיין, עבריין המין המורשע שהתאבד בכלא ב-2019.

לצד מאסק ואנדרו, מופיעים במסמכים גם שמות מוכרים נוספים: מייסד מיקרוסופט ביל גייטס, מייסד פייפאל פיטר תיל וסטיב באנון, לשעבר אסטרטג הבית הלבן בתקופת הנשיא טראמפ. ועדת הפיקוח הדגישה כי שמות הקורבנות הושחרו וכי בכוונתה לפרסם קבצים נוספים בעתיד.

"צריך להיות ברור לכל אמריקני שג'פרי אפשטיין היה חבר של כמה מהאנשים החזקים והעשירים ביותר בעולם", אמרה בהצהרה דוברת הדמוקרטים של הוועדה, שרה גררו. בוועדה הבהירו כי המסמכים אינם מקשרים אף אחד מהשמות שהוזכרו לפעילות פלילית או להתנהגות בלתי הולמת, אלא נועדו לחשוף את היקף קשריו של אפשטיין עם אנשי עסקים ופוליטיקאים בכירים.