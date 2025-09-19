סקר בארה"ב: 37% סבורים שארה"ב תומכת יותר מדי בישראל

מומלצים -

סקר חדש שפרסמו היום (שישי) Chicago Council on Global Affairs ומרכז Lester Crown מצביע על עלייה במספר האמריקנים הסבורים שממשל ארה"ב מספק יותר מדי תמיכה וסיוע צבאי לישראל במלחמתה בחמאס. 37% מהנשאלים השיבו כי התמיכה מוגזמת - עלייה מ־30% בשנה שעברה.

עוד עולה מהנתונים כי 26% סבורים שוושינגטון מצאה את האיזון הנכון, בעוד רק 10% אמרו שהתמיכה אינה מספקת - ירידה חדה לעומת 20% ב־2024.

לדברי דובר איפא"ק, מרשל ויטמן: "סקרים משתנים, אבל המציאות היא שישראל מנהלת מלחמה צודקת ומוסרית נגד אויב ברברי שהתקיף באכזריות את המדינה ב־7 באוקטובר וממשיך להחזיק ב־48 חטופים. זה אינטרס אמריקני לעמוד לצד בת ברית דמוקרטית".

הפערים בין המפלגות בארה"ב בולטים במיוחד: יותר ממחצית מהדמוקרטים (53%) טענו שישראל זוכה לתמיכה מוגזמת, עלייה מ־40% בשנה שעברה. בקרב העצמאים - 42% לעומת 34% ב־2024. מנגד, שיעור הרפובליקנים הסבורים שארה"ב מצאה את "האיזון הנכון" זינק מ־23% ל־47% בעקבות חילופי הממשל, עם כניסתו של דונלד טראמפ לבית הלבן.

דובר הקואליציה הרפובליקנית-יהודית, סם מרקסטין, הדגיש כי "למדינת היהודים לא היה ידיד טוב יותר בבית הלבן מאשר הנשיא טראמפ. מנהיגותו פורצת הדרך חיזקה את היחסים עם ישראל לגבהים היסטוריים, במיוחד במבצע האמריקני שהביא לחיסול תכנית הגרעין האיראנית".

בסקר נמצא גם כי 60% מהדמוקרטים ו־43% מהעצמאים סבורים שארה"ב אינה שולחת מספיק סיוע לעזה, בעוד רוב הרפובליקנים טוענים כי הכמות הנוכחית מספקת.

באשר לפתרון שתי המדינות - רוב אמריקני מתון (51%) עדיין תומך בו, עם תמיכה רחבה יותר בקרב דמוקרטים (63%) ועצמאים (53%), בעוד הרפובליקנים מתנגדים ברובם (58%).